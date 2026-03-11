【脳トレ】この絵文字が表すゲームは？あるドラクエシリーズのリメイク作品！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？
この絵文字が表すゲームは？
意外と難しいこのクイズ。
「🗺️⚔️🏝️🔮👑」が表すゲームは一体なんでしょうか？
ヒントは、あるドラクエシリーズのリメイク作品です！
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「ドラゴンクエストVII Reimagined」でした！
「ドラゴンクエストVII Reimagined」は、2000年に発売された『DQVII』を、温かみのある3DCG「ドールルック」で再構築したリメイク作品です。
シナリオ、職業システム、バトルが現代向けに一新され、キーファと再会する追加エピソードやボイス対応、快適な操作性で生まれ変わっていますよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部