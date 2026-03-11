歌舞伎役者・俳優の市川團十郎さんが3月10日、自身の公式ブログを更新。長男の市川新之助（勸玄）さんが、長女の市川ぼたん（麗禾）さんの身長を追い越したことを報告しました。



【写真を見る】【 市川團十郎 】 「麗禾の身長を勸玄がこえました！」「子供達が好きすぎるらしい、わたし、、」 長男・新之助（勸玄）が長女・ぼたん（麗禾）の身長を追い越したことを報告



團十郎さんはブログで「今日ついに、麗禾の身長を勸玄がこえました！」と発表。「2026年3月10日 私にとってはとんでもない日です、、なんて日だ、、」と、愛息の急成長に対する驚きと感動を綴りました。







また、團十郎さんはこの日「２時間40分かけて通勤しました。今帰ってる、」と、静岡市清水文化会館マリナートで行われた「市川團十郎特別公演」への移動について言及。翌日の小田原公演に向け、関係者は小田原へ移動する中、「なんかさ、家に帰りたいって、思ってしまう」と東京の自宅に帰るため新幹線で帰京したことを明かしました。







翌日から4日間離れることもあり、「子供達が好きすぎるらしい、わたし、、」とユーモアを交えて愛情を表現。團十郎さんの家族への深い愛情と、子どもたちの成長に対する感動が伝わる内容となっています。







この投稿に「わあ 泣けます かんかんすごいー」「れいかちゃんとかんげん君の素敵な記念日がたくさん増えますね」「これは記念の日ですから帰ったほうが良いです。写真を撮らないとですね」「勸玄君はまだまだ伸びそうで、楽しみですね」などの声が寄せられています。









【担当：芸能情報ステーション】