大阪の繁華街で11日、地上からおよそ13メートルの高さまで巨大パイプが地面から突き出しました。道路は一時通行止めとなり、周辺では大渋滞が発生しました。現場から中継です。

通報のあった午前7時ごろには、高さ13メートルにまで突き出し、新御堂筋の高架にまで届きそうだったパイプなのですが、現在は人の身長ほどの高さにまで下がってきています。現場では先ほどまで、作業員がパイプに穴を開け水を注入し、その重さを利用して沈める作業が続いていました。

現場は阪急・大阪梅田駅の東側すぐの場所で、ショッピングモールや飲食店などがあり、多くの人が行きかう大阪の中心地です。上には、新大阪駅などにつながる新御堂筋が通っていて、午前7時ごろから、一部区間が通行止めとなっていますが、11日中の解除は難しいということです。

朝の通勤ラッシュを直撃した上、夕方の帰宅ラッシュにまで重なることになり、交通にも大きな混乱が生じています。11日に新御堂筋を利用したタクシー運転手は、「普段は30分ほどの道のりが4時間ほどかかった」と話していました。

近くの店は普段通り営業している一方で、衝撃的な光景に足を止めて写真を撮る人も多くみられました。

復旧作業完了のめどはたっておらず、大阪市建設局が事故の詳しい原因を調べています。