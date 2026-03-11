岩本照＆松田元太、“エモエモな平成ビジュ”披露
Snow Manの岩本照、Travis Japanの松田元太が、17日発売のファッション雑誌『S Cawaii!』5月号通常版（イマジカインフォス）の表紙に登場。特集テーマは当時を知らない世代も、リアルに通ってきた世代も、なんかエモくて惹かれるみんな平成に夢中ということで、岩本と松田が“エモエモな平成ビジュ”を披露する。
Prime Videoで配信される連続ドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』（28日午前0時から配信／全8話）でW主演を務める岩本と松田。今作は、日本各地のサウナを巡りながら、旅先で美味しい食事を味わい、心身ともに癒やされる“ヒーリングドラマ“だ。
そこで巻頭12ページでは、ドラマのタイトルにちなんで、「至福の時間とファンの皆さんと、」「尊いケミとグループと、」「平成と令和と、」など、同誌でしか知ることができない（!?）スペシャルなインタビューが盛りだくさん。もちろん、ドラマの放送がよりいっそう待ち遠しくなるQ＆Aも満載。ソロページも掲載される。
なお、特別版の表紙は一世を風靡（ふうび）した平成を代表するアイドル、ミニモニ。の公式キャラクター・ミニモちゃんがなんとエスカワに降臨。記念すべき初表紙＆雑誌出演を、今バズりまくりの11人組アイドルグループ・Juice＝Juiceと一緒に飾っている。
まさに夢のコラボということで、衣装はモノトーンを軸に、赤・イエロー・オレンジといったミニモニ。といえばのカラーを差し色にスタイリング。中面12ページのソロコーナーにもミニモちゃんが顔を出しているほか、尊い組み合わせでの撮影カットや、“これからの熱い意気込み“が伝わるグループインタビューまで、ボリューム満点で展開。
また、特別版限定としてインフォスクエアにて購入の方は「ミニモちゃん×Juice=Juice限定ポストカード」（全1種）を1冊につき1枚封入。表面は集合カット、裏面はソロカット。さらにグループを代表して段原瑠々のメッセージ（印刷）入り。※こちらの特典は、ハロー！プロジェクト オフィシャルショップの特典とは絵柄・メッセージが異なる別デザインとなる。※通常版と特別版は表紙のみ異なり、誌面の内容は同一となる。
誌面では超特急から、カイ＆リョウガ、藤本洸大、荒野姫楓（SKE48）、高橋愛、エルフ、いぎなり東北産などアーティストとファッション＆ビューティ特集を展開する。
