モデル・写真家などとして活動しているチュアンド・タンさん（60）が3月11日までにインスタグラムを更新。60歳の誕生日を迎えたことを報告している。



【写真】「60歳？？」「マジか」「ヴァンパイア？」話題のモデル、60歳のバルーンを持ちポーズ

チュアンド・タンさんは「60」の形のバルーンとともに写るバースデーショットを複数枚アップ。白のシャツとグレーのスラックスをさらりと着たチュアンド・タンさんは、車のそばで佇む姿やシートにもたれかかるように写る姿を公開しており、その60歳とは思えないビジュアルにファンからは驚きの声が多数寄せられている。



SNSでは、「60歳？？」「ヴァンパイア？」「混乱している。 60？？」「マジか」などのコメントがあった。



チュアンド・タンさんは1966年3月生まれ、シンガポール出身。モデルや歌手、写真家など幅広く活動し、インスタグラムのフォロワー数は170万人超。鍛え上げた肉体はファッション誌「Vogue」のほか、インスタでも披露しており、「奇跡の59歳」 「世界一若く見える」「美魔男」などと呼ばれている。