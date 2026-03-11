Photo: 小暮ひさのり

手前か？ 奥か？ どっちだ!?

「MacBook Neo」の良いところとしてUSBポートが2つ備わっています。悪いところとしては、2つのポートの規格が違います。

USB 3とUSB 2ポートが混在していて、高速なデータ転送や外部ディスプレイ出力には、高速なUSB 3ポートの方に繋ぐ必要があるのです。

奥が高速なUSB 3ポートで、手前が低速のUSB 2ポート。この低速なUSB2ポートの方に外部ディスプレイを接続すると、間違いを指摘されるという話があるので、早速試してみました。

｢その穴じゃない｣。MacBook Neoはポート間違いを指摘するらしい

USB2ポートに外部ディスプレイを接続してみた

Photo: 小暮ひさのり

教えてくれた！

ディスプレイにはほかのポートを使用 外部ディスプレイを使用するには、このMacのほかのUSBポートに接続してください。

というポップアップで、別のポートに接続してねってアドバイスが表示。この状態では、外部ディスプレイには何も表示されませんね。

Photo: 小暮ひさのり

改めて別のポートに接続したところ、無事、点灯。

というわけで、間違ったポートに接続してしまっても、ちゃんとMacが教えてくれるので、ご安心を。挿し直せばOKです。

Image: Apple

高速なUSB 3ポートは本体奥側（ヒンジに近い側）ですので覚えておきましょう。

Image: 小暮ひさのり

ちなみに、外部ストレージをUSB 2ポートに接続しても通知が表示されました。親切設計。

Source: Apple