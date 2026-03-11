Photo : Kazumi Oda

2025年8月31日の記事を編集して再掲載しています。

僕のバッグはいつも機材でパンパンだ。

海外出張でも会社に出社するときでも、ノートPCや文房具よりもサンプラーや小型モジュラー、ケーブルやミキサーが幅をきかせている。界隈では「荷物が多すぎる編集長」と呼ばれ、飛行機の中でサンプラーを叩いていれば「ミュージシャンの方ですか？」とCAに声をかけられるのは、もはや恒例行事だ。

そんな僕が、ここ最近仕事用のメッセンジャーバッグに欠かさず入れているのが ESIの多機能シンセサイザー「Xsynth」。

image : ESI

アルミ筐体の25鍵シンセで、サイズは382 × 135 × 27 mm（エンコーダー／ゴム足含む）、重さはわずか634g。数字で見るとただの“軽量ガジェット”に思えるかもしれない。でも実際に触ってみると、その軽さと薄さの裏側に「楽器」としての本気度がしっかり仕込まれていることに気づかされる。

14インチMacBook Proの厚さと比較しても遜色ない。このサイズでいわゆるミニサイズ鍵盤でないところが魅力。 Photo : Kazumi Oda

薄いのに“楽器らしい”手応え

外観はスリムだが、鍵盤に触れると驚くほどしっかりとした弾き心地がある。ポリフォニック・アフタータッチに対応していて、鍵盤を押し込む強さで音が変化する。軽いタッチで柔らかい音、深く押し込めばフィルターが開いて迫力のある響き。指先のニュアンスが音にそのまま乗るのは、ガジェットというより“本物の楽器”の感触だ。

内蔵音源は最大同時発音数10ボイス。プリセットメモリーは512音色（128パッチ × 4バンク）にも及びパッドやリードシンセ、ベースやドラムまで網羅され、どれも即戦力として使える。

見た目は薄い板のようなのに、実際に鳴らすと低音はどっしり沈み、リバーブやディレイで空間に広がる。動画で聴いた“薄いのに音が太い”という第一印象は、実機に触れるとさらに強まった。

Mac、Windows問わず、USB-Cケーブルで接続することで、DTM / DAWのコントローラーとして機能し、オーディオ・インターフェイスにもなる。 Photo : Kazumi Oda

USBケーブル一本で即スタジオ化

制作環境の準備に時間をかけていると、アイデアはあっという間に逃げてしまう。だからこそXsynthの「USB-Cケーブル一本で完結する」構造はありがたい。MIDIキーボード、シンセ、オーディオインターフェースをまとめて抱えているので、パソコンに挿した瞬間から演奏も録音もモニタリングも可能になる。

スペック上は24bit／96kHz動作で、レイテンシーは体感ほとんどゼロ。だから、カフェの片隅や出張先のホテルの机でも、浮かんだフレーズをそのまま録り込める。

最近、使用頻度が高いDAW「Bitwig Studio」のオーディオ設定も簡単にできる。 Screenshot: Kazumi Oda

動画で見たスムーズな音色切り替えと即興演奏は誇張ではなく、実際にやってみると“思考のスピード”のまま音が出てくる。

Photo : Kazumi Oda

最近よく使っているBitwig Studioとの相性も極めて良好だ。Ableton LiveやLogic Proなど、どんなDAWとも相性はいいが、Xsynthを購入するとDAW - Bitwig Studio 8-Track / オーディオ編集、Steinberg WaveLab Cast / iOS-iPadOS用、Steinberg Cubasis LEなどがバンドルされている。

image : Bitwig Studio

特にBitwig Studioは非常にユニークで多機能、デザインも素晴らしい音楽ソフトなので、一度試してみる価値はある。

Photo : Kazumi Oda

ノブを回す楽しさ

Xsynthは鍵盤だけでなく、ノブやエンコーダーの操作感も気持ちいい。小型ながら適度な抵抗があって、回すと音色が素直に変化してくれる。カットオフを開いて明るくしたり、ディレイを足して空間を広げたり、リバーブを深くして包み込んだり。わずかな操作で音のキャラクターががらりと変わる。

専用エディターを使えばさらに細かい調整もできるが、正直ノブをいじるだけで十分楽しい。外出先でわざわざ腰を据えて音作りをしなくても、指先で軽く回すだけで即興の音が生まれる。この“手で触って変える”感覚が、持ち歩きシンセを楽器として成立させている。

Photo : Kazumi Oda

カフェがスタジオに変わる

僕がワークスペースとして活用している原宿の「THE COFFEE BREW CLUB」でXsynthを広げていたとき、スタッフに「それなんですか？」と聞かれたことがある。テーブルの上にあるのはMacBookと幅39cmの薄いシンセ。そして「Mousse」という名前のセミモジュラー型グルーブマシン。ちょっと実演してみましょうかと言って鍵盤を叩けば太い音が広がり、店内の音と混ざって空気が切り替わる。

Ableton Liveで音楽制作もしている｢THE COFFEE BREW CLUB｣のスタッフに遊んでもらうと｢最高に気に入りました｣とのこと。 Photo : Kazumi Oda

小さな板状の機材なのに、周囲の人に「場の雰囲気が変わった」と思わせる説得力があるのだ。

左から｢AUX IN｣｢LINE OUT｣｢PHONES｣｢MIDI IN｣｢MIDI OUT｣｢USB C｣の端子が並ぶ。 Photo : Kazumi Oda

驚異的な薄さゆえの不安

気になるのは耐久性。厚さ27mmの筐体は持ち運びに最適だが、そのぶんバッグの中で曲がったり傷ついたりしないか心配になる。映像制作も含めて、さまざまな仕事に使える豊富な端子類は「持っていると何かと便利」な魅力がある一方で、毎日使いで精密機械を酷使してしまわないかという不安もある。

今はPCキーボード用のケースで代用しているが、やはり専用ケースが欲しい。せっかく“外に連れ出せる楽器”なのだから、安心して持ち歩ける環境が欲しいところだ。

結論：外でも本気で音を出せる一台

Xsynthは「薄いガジェット」ではなく「外でも仕上げられる楽器」だ。約39cm・634gというコンパクトさに、本格的な音源と弾き応えのある鍵盤、そしてノブを回すだけで音を変えられる操作感が詰まっている。USB一本で即スタジオになる手軽さも相まって、これは旅やカフェに連れ出すのが楽しくなるシンセだ。

仕事帰りにバッグからシンセを取り出すなんて暴挙を、自然な日常にしてしまう力がある。そして、周りから声をかけられるガジェットなのだ。

今度は誰に「ミュージシャンの方ですか？」って声をかけられるかな（笑）。

Source : Dirigent , ESI