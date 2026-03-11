「コダックビーズソファ」（税込 円）

写真拡大

　「ポケットモンスター」に登場するコダックをモチーフにしたビーズソファが、セルタンオンラインストアなどで販売中だ。

【写真】ぴょこんと飛び出たしっぽがかわいい！　「コダックビーズソファ」を隅々まで見る

■サイズは？

　今回登場する「コダックビーズソファ」は、見た目のかわいさに加え、快適な座り心地が人気のポケモンビーズソファシリーズの新作。

　コダックのしっぽや髪など特徴が細部まで表現されたソファは、ウレタンと極小ビーズをバランス良く配合したスゴビーズが使用されており、まるでコダックに身体が包み込まれるようなもっちりした座り心地が体験できるという。

　サイズは、横92cm×奥行90cm×高さ79cm。女性でも簡単に移動できる重さで、カバーは洗濯が可能なため、簡単にお手入れができるポイントも魅力だ。