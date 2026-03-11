「なんて醜態だ」「恥ずかしい」イタリア強豪がまさかの１−６惨敗でファン憤慨「こんな負け方は見たことがない」
ホームでまさかの大敗だ。批判は避けられない。ただ、現地のサポーターはチームを鼓舞した。
３月10日に行われたチャンピオンズ・リーグのラウンド16第１レグで、イタリアの強豪アタランタはドイツ王者バイエルンに１−６と惨敗した。
開始12分で先制を許すと、25分までにさらに２点を献上。３点ビハインドで前半を終えると、後半もさらに20分強で３ゴールを許している。
アディショナルタイムに意地の一発を決めたものの、ベルガモでこれほどの大差をつけられるとは予想外だったのではないだろうか。プレーオフで同じドイツの強豪ドルトムントを沈めたアタランタだが、ラッファエレ・パッラディーノ監督とチームにとって手厳しい黒星となった。
イタリアの大手紙『Gazzetta dello Sport』によると、SNSでファンはアタランタをこき下ろしている。
「なんて醜態だ」
「無意味なチーム」
「アタランタにとって残念なことに第２レグもある」
「失態を見せるよりドルトムント相手に敗退したほうがよかった」
「記憶にある限り、アタランタのこんな負け方は見たことがない」
「なんて恥だ！ バイエルンが超強い。アタランタは恥ずかしい」
「パッラディーノは今夜でこれまで築いてきた良かったすべてを失った」
「バイエルンに負けるのに飽き飽きして、ドルトムントはわざと敗退したのかな」
アタランタ、第２レグでせめてもの意地を見せられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
