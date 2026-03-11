野々山さくらさんがインスタグラムを更新しました。

【映像】野々山さくらさんの芸能活動休止コメント

「【ご報告】いつも応援してくださっている皆さま お世話になっている関係者の皆さま

この度、 私事ではございますが 2026年3月31日をもちまして一度、芸能活動を休止する決断をいたしました。こちらに応じて同日3月31日をもちまして株式会社サンミュージックブレーンを退所致しますことをご報告申し上げます。

約6年間、事務所の皆さま、お仕事の皆さま、そして応援をして下さる皆さまと歩む日々の中で、本当に温かくお世話になりました。活動中また在籍中は、多くのご指導と温かいご支援を賜り、心より感謝申し上げます。お仕事の日々とサンミュージックブレーンでいただいた温かなご縁や貴重な経験、そして皆さまに出会えましたことは、私にとってかけがえのない金色な宝物でありあたたかい一瞬一瞬です。

これからも感謝の気持ちと皆さまとの瞬間を心のそばに、ひとときも忘れず一つ一つのご縁とお仕事に真摯に向き合い、少し形はかわっても、きっとお会いできますように変わらぬ情熱と目標を胸に前向きに進んでまいります。

休業に伴いまして、XとInstagramを一時的に閉鎖する運びとなりました。3月末までのこすところ1回の配信の中でも、皆さまとの宝物の時間を噛み締め、いつも本当にありがとうの、感謝の思いを伝えさせていただけましたら幸いです。



いつも見守ってくださり、本当にありがとうございます。みなさまのこころのすみっこで、 きっとまたお会いできますように。野々山さくら」

（『ABEMA NEWS』より）