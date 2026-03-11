クズ男役が話題の俳優竹財輝之助（45）が10日深夜放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜深夜0時15分）に出演。手料理の数々にMC陣が驚いた。

竹財は14年、女優の藤真美穂と結婚。18年、第1子女児が誕生。4月から小学3年生になるとを明かした。

竹財は家事の分担について「特に決めてないですけど、僕が料理好きなので、時間があるときは僕が作ります」と明かし、種類に関しても「何でも作ります」と語り、ジャガイモのガレット、苺のババロア、アメリケーヌ・ソースのパスタなどジャンル問わず数々の手料理の写真が紹介された。

横澤夏子は「ババロアまで作ってるの」と驚いた。

藤本美貴は「アメリケーヌって何味なんですか」と聞くと、竹財は「エビの殻を炒めて、ブランデーとトマトと出汁を取って詰めてこういう感じに」と説明した。

藤本は「え、行きたい！家に」と竹財の手料理に興味津々だった。

竹財の娘のアンケートでは「直してほしいところ」について「食べた食器をかたづけないこと。いつもママが片付けている。ママの仕事が1つ増える」とクレームをつけた。

竹財は「しっかりしてるなぁ。見られてるなぁ。気を付けないとなぁ」と受け止めた。

藤本は「ママの味方だ」と笑い「“ママの仕事が1つ増える”立派に女子が育ってますよ」と大人びた竹財の娘の回答に反応した。

竹財は「よかったのかなぁ。でも、すいませんでした」と素直に謝り、苦笑いを浮かべた。