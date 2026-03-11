日本バレーボール協会は１１日、理事会を行い、終了後に川合俊一会長らがオンラインで会見し、９月１９日開幕の愛知・名古屋アジア大会に出場する男女日本代表について言及した。

今年度の大一番といえば、２８年ロサンゼルス五輪の出場権も懸かるアジア選手権。女子は８月２１日から同３０日、男子は９月４日から同１３日に行われ、優勝チームが五輪切符を得る。その他、上位３チームが２７年世界選手権の出場権を与えられるだけに、川合会長も「選手も五輪予選に集中する」と見据えた。

非常に重要なアジア選手権後に行われるのが、９月１９日の愛知・名古屋アジア大会だ。パリ五輪の予選（ＯＱＴ）が行われた２３年の杭州アジア大会（中国）では、日本はトップチームをＯＱＴに送り込んだため、若い選手が主体のＢチームで臨んだ。今年は母国開催だけに、同会長は代表選考について「アジア大会は大事な大会で母国開催なので、ベストな状態でいきたい」とし「選手は五輪予選に集中しているが、体調を見ていける選手は選ぶ。選手ファーストだけど、できるだけベストな状態で臨みたい」と話した。

男女ともに昨年度の日本代表主将の石川祐希、妹の真佑は愛知県出身。その他、愛知県にゆかりのある代表経験選手は多数いるが、同会長は「地元の愛知県出身の選手は、ぜひとも出たいという話は聞いています」と明かした。大会は、愛知県の岡崎中央総合公園総合体育館、小牧市スポーツ公園総合体育館を使用し、女子は９月１６日に予選が始まり、同２２日に決勝を行う。男子は同２７日に予選が始まり、１０月３日に決勝を実施。前回２３年大会では、女子が銀、男子が銅を獲得し、２大会連続のメダルをかけて挑む。