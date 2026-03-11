Ｊ２ジュビロ磐田は１１日、次節（１４日）のホーム・札幌戦に向けて、静岡・磐田市内で公開練習。ユースから昇格した新人ＭＦ石塚蓮歩（れあ、１８）がベンチ入り、そしてリーグ戦出場へアピールした。

昨年はリーグ戦２試合に出場。今年２月の開幕時はケガなどで出遅れていたものの、今月７日のＪ２藤枝戦で今季初めてベンチ入り。昨季プリンスリーグ東海で１９ゴールを挙げた得点王が、調子を上げてきている。

この日の紅白戦ではボランチに入っていたが、ゴール前まで走り込んでボールを受けると、ＭＦ藤原健介（２２）に「打ってくれ、というメッセージをこめて」柔らかくパス。ミドルシュートによる得点をアシストした。

トップ昇格後の練習試合ではまだ得点がなく、「パスを受けてゴールを決める力がもっと必要。そこにフォーカスしたい」と練習に汗。一方で、ボランチというポジションも「違う視点でピッチが見られるようになった。プレーの幅が広がっている」と前向きに受け止めて、ピッチを走り回っている。

チームは現在２勝３敗で、白星はいずれもＰＫ戦によるもの。まだ９０分間での勝利がなく、得点力不足は深刻だ。ゴールの嗅覚に優れ、「どんな状況でも点を取れる選手になる」と目標を掲げる石塚が、攻撃陣の起爆剤になるかもしれない。