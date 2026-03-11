FRUITS ZIPPER月足天音ら、カワラボ“赤色サンチーム”新番組でMC挑戦 「ハマスカ放送部」後番組決定
【モデルプレス＝2026/03/11】テレビ朝日が3月11日、同局にて「2026年4月改編」説明会を実施。FRUITS ZIPPERの月足天音らが出演する新番組「START UP！ドリームエンタ」（初回は4月6日1時間 SP）がスタートすることがわかった。
【写真】テレ朝入社式にサプライズ登場した人気女優
月曜深夜放送の【ドリームエンタ】枠では、これまで「ハマスカ放送部」「あのちゃんねる」「キョコロヒー」の3番組が週替りで放送されてきたが、2026年3月末をもって「ハマスカ放送部」の放送が終了。4月6日からは【START UP！ドリームエンタ】としてリニューアルし、3月27日に東京・有明に開業する東京ドリームパークとの連動をはじめ、見る・遊ぶ・体験するなど、さまざまな楽しみ方を提供する。
「あのちゃんねる」「キョコロヒー」に加えてスタートする新番組「START UP！ドリームエンタ」では、アイドル界を席巻するFRUITS ZIPPERの月足と、CANDY TUNEの立花琴末、SWEET STEADYの白石まゆみ、CUTIE STREETの佐野愛花、MORE STARの山本るしあらKAWAI LAB. 5グループの“赤色サンチーム”がグループの垣根を越えて代わる代わるタッグを組み、MCに挑戦。ゲストが持ち寄る「ウチら界隈でキテるモノ・コト」を全力で遊び尽くし、次なるブームの原石を見つけ出す内容となっている。
同番組の演出・山下楓氏は「アイドルとして輝く MC5人の『ここでしか見られない素顔』をお届けできる番組を目指します。度々話題になる“赤色サンチーム”のグループを超えた交流の様子も注目です。番組名の通り、『夢があふれて』『夢中になれる』『新しいエンタメ』を発信していきます！」とコメントしている。
同局4月の改編率は、全日：7.7% 、ゴールデン：17.6%、プライム：15.9%。オールターゲット戦略でファミリー層に加え、あらゆる世代のニーズに応えるタイムテーブルを追求し、朝の情報番組から深夜のバラエティ番組まで、その時間帯の視聴層にあった番組をラインナップ。よる9時の3夜連続ドラマゾーンは、鈴木京香主演の人気シリーズ「未解決の女」に加えて、高橋一生、土屋太鳳・佐藤勝利がW主演を務める豪華新作を放送する。バラエティでは月〜金曜あさ9時55分に「有働由美子の健康案内人！」、日曜あさ8時に、竹下☆ばらだいす・しなこ・MADAMADAをMCに迎えて「よ〜い！スターと！トビダスクール」がスタート。さらに、深夜帯の改革に加え、地上波のみならずイベント・配信などコンテンツの360°展開を積極的に推し進める。この日の司会は同局アナウンサーの清水俊輔が務めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆FRUITS ZIPPER月足天音ら、新番組スタート
◆テレ朝2026年4月改編
