通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間８．１７％に低下、通常型に落ち着く
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.17 7.87 7.39 7.88
1MO 9.01 7.04 8.07 7.60
3MO 9.30 6.79 8.43 7.63
6MO 9.44 6.81 8.64 7.73
9MO 9.56 6.94 8.79 7.91
1YR 9.52 7.01 8.85 7.95
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.87 12.16 8.14
1MO 8.63 10.61 7.86
3MO 9.08 10.18 7.75
6MO 9.36 10.07 7.87
9MO 9.53 10.13 8.03
1YR 9.54 10.03 8.05
東京時間16:30現在 参考値
ドル円１週間は８．１７％に低下。１カ月以降の９％台から下方向に乖離してきている。期間が長くなるほど、ボラティリティー水準が上昇する「通常型」のボラティリティー曲線に戻している。
