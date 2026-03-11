きょう3月11日、東日本大震災から15年となります。沿岸部では津波により大きな被害が発生しましたが、その教訓を静岡県内ではどのように生かしているのでしょうか。震災後から現在も続く静岡の津波対策を取材しました。



15年前のきょう･3月11日、東日本大震災が発生。巨大な津波が東北を中心とした沿岸を襲い、壊滅的な被害が出ました。



多くの海岸線を抱える静岡県も南海トラフ地震の発生が心配される中、この教訓を生かした様々な対策が震災後から15年が経った現在も進められています。





（清水港 津波避難訓練）「揺れがおさまりましたただちに避難所へ逃げてください」3月11日、清水港のコンテナターミナルで行われたのは津波避難訓練。南海トラフ巨大地震では最大で6メートルの津波が最短5分で押し寄せてくると予想されていて、いち早く避難するために、ここで働く関係者ら178人が参加しました。清水港は、日本を代表する貿易港で大型の貨物船などが世界中からやってくるほか、最近では、大型クルーズ船の寄港数も本州ではトップを誇ります。また、新たな商業施設が次々と登場しスタジアムの建設も計画されるなど、津波が心配される地域ではありますが、いま大きく進化しているエリアなのです。静岡市の難波市長も…。（静岡市 難波 喬司 市長）「防災上の心配よりも、むしろ防災拠点になる場所、中心市街地で防災拠点は必要。それになりうる場所」人が集まる場所を目指しながら、そこには「安心」が求められます。清水港に隣接するエスパルスドリームプラザ。3年前にオープンしたのがこの新館。商業施設の前には、海風を感じながらゆったりと過ごせるエリアが作られました。（利用者）「たまに来ます。広々していて車の心配もないので、安心して遊ばせています」子どもたちが元気に遊ぶ広場ですが、実はここ、防潮堤の役割も果たしているのです。（静岡県清水港管理局 杉本 文和 局長）「裏にはコンクリートの昔からある防潮堤ですが、土を盛ることによって隠し、大きな公園と一体となっている。商業施設に設置してることもあるし。利用上支障がないような形にしたいということで。障害なく、いろいろな移動ができるようなことを考えた」清水港周辺では、東日本大震災の後、街の風景を壊さない津波対策が進められてきました。港らしいマリンブルーを基調としたデザイン性にこだわったこの施設は…。（静岡県清水港管理局 杉本 文和 局長）「従来の防潮堤ですね、スライド式で横にスライドすることによって閉めるものになっているが。(防潮堤が)上がるのに波の力を使いますので、電気を利用せず維持管理の費用においてもかなりコストを削減した施設」東日本大震災では、防潮堤を閉めにいった人が亡くなるケースもありましたが、これならば、その作業が不要なため、いち早い避難と津波対策の両立が可能なのです。今も清水港では新たな防潮堤の建設が続いていますが、富士山の絶景が自慢のため、その眺めを邪魔しない…こんな取り組みも。（静岡県清水港管理局 杉本 文和 局長）「切り欠きがあるところにはアクリル板。海の方が見えるようになっているものをはめる予定になっている。津波にも割れないアクリル板を使い、開放感を出すのが今の新しい防潮堤の作り方の1つ」津波対策は陸上だけではありません。清水港は防災拠点に指定されていて、災害時にも物資の供給を担う重要な役割があり、東日本大震災の教訓をもとに、津波などの自然災害に強い港づくりが進められてるのです。港の中を船で進むと、見えてきたのは海の中から飛び出すまだ真新しいコンクリートの建造物。先が見えないほど続き、その全長は2キロになります。これは一体？？？（国交省清水）「外港防波堤といいまして。津波が来ても防波堤が倒壊しない。そのための取り組みを進めている」これまでも防波堤がありましたが、東日本大震災の後に、津波から港を守るために、かさ上げをして強度もアップさせたのです。（国土交通省 清水港湾事務所 出水 孝征 所長）「こちらが最近の工事でかさ上げしたところになります。高さだいたい2メートルぐらい。これによって3.5メートルの津波が来ても防波堤を乗り越えることはできない形となっております」防波堤の高さは海面から7メートルあり、発生頻度の高いと言われる高さ3.5メートルの津波は乗り越えられないといいます。さらに、津波の力で防波堤が壊れないための対策も行われています。（国土交通省 清水港湾事務所 出水 孝征 所長）「津波がこの防波堤を乗り越えなくなったことで、津波があちらに集中してしまうことになります。そのエネルギーを抑えるための消波ブロックというのを設置している。波消しブロックについては東日本大震災を踏まえまして大型化をしていて、50トンから80トンのものに大型化している」東日本大震災では津波で防波堤が壊れてしまい港湾機能が麻痺した教訓から、港を守るために、地上から海の中まで様々な整備が行われているのです。それは、大型クルーズ船が停泊する岸壁にも。（国土交通省 清水港湾事務所 出水 孝征 所長）「こちらは耐震強化岸壁になっております。災害時においても自衛隊など船が着岸して。緊急災害物資の受け入れ拠点という役割を担っている」仮に津波が来たとしても、岸壁が壊れなければ早期に港を再開させ、船による支援をスムーズに受け入れることができるのです。（国土交通省 清水港湾事務所 出水 孝征 所長）「地震、津波というのはいつ来るかわかりません。静岡の地域を支える重要な港ですので、経済を支える港として役割を担っていけるように、引き続き整備をしっかり進めていきたい」東日本大震災から15年。地震や津波による災害は、私たち静岡県民にとって決して他人ごとではありません。自分の命を守るためにも、今も進められている様々な対策について、知っておくことが求められます。