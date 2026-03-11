欧州株 軟調に始まる、地政学リスクと米CPI控えた調整圧力で
東京時間17:20現在
英ＦＴＳＥ100 10348.29（-63.95 -0.62%）
独ＤＡＸ 23683.97（-284.66 -1.22%）
仏ＣＡＣ40 7995.47（-61.89 -0.78%）
スイスＳＭＩ 12943.09（-122.10 -0.94%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間17:20現在
ダウ平均先物MAR 26月限 47771.00（+26.00 +0.05%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6795.75（+8.50 +0.13%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25015.25（+32.75 +0.13%）
