欧州株　軟調に始まる、地政学リスクと米CPI控えた調整圧力で
東京時間17:20現在
英ＦＴＳＥ100　 10348.29（-63.95　-0.62%）
独ＤＡＸ　　23683.97（-284.66　-1.22%）
仏ＣＡＣ40　 7995.47（-61.89　-0.78%）
スイスＳＭＩ　 12943.09（-122.10　-0.94%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間17:20現在
ダウ平均先物MAR 26月限　47771.00（+26.00　+0.05%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6795.75（+8.50　+0.13%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　25015.25（+32.75　+0.13%）