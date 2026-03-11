大相撲の元横綱・白鵬翔氏が41歳の誕生日を迎えた11日、自身のYouTubeチャンネルを開設した。

「第69代横綱 白鵬翔、相撲を世界へ。YouTubeチャンネル開設」と題して公開した動画の冒頭では「本音を語る、伝えるために自分のチャンネルが必要でした。相撲をより多くの人々に伝えて、グローバルになっていければなと思って頑張っていきます」とあいさつ。白鵬ダヤン相撲＆スポーツ株式会社代表取締役社長としての新たな歩み、そして「世界相撲グランドスラム構想」についての想いを語った。

さらに、現役時代にしのぎを削った元横綱・朝青龍のドルゴルスレン・ダグワドルジ氏（45）との対談動画を近日公開予定であることも明かした。

史上最多45回の幕内優勝回数を誇る白鵬氏は昨年6月に日本相撲協会を退職。国際相撲連盟の顧問に就任し、アマチュア相撲の普及に尽力してきた。今年2月には、現役時代から続けてきた世界少年相撲大会「白鵬杯」を発展させて女子の部や成人の部も新設して盛大に開催。相撲の五輪種目採用という大きな夢への一歩を踏み出した。