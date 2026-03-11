埼玉県の小児医療センターで去年、抗がん剤の注射を受けた10代の男性1人が死亡したことが明らかになりました。

埼玉県立小児医療センターの会見（11日午後）

「このたびは誠に申し訳ございませんでした」

埼玉県立小児医療センターは11日、会見を開き、去年1月から10月にかけ白血病の治療のため抗がん剤を背中から脊髄の周辺に注射する「髄腔内注射」を受けた患者3人が、歩行困難などの重篤な神経症状を発症し、そのうち10代の男性1人がことし2月に死亡したと発表しました。ほかの10代男性と10歳未満の男児は、意識不明の重体だということです。

外部の専門家などによる調査の結果、3人の髄液から本来「髄腔内注射」で使用されるはずのない「ビンクリスチン」という別の薬液が検出され、この薬液が原因となった可能性が高いと結論づけられたということです。

病院では、同様の注射が年間およそ70人に400回ほど行われていますが、別の薬液が検出されたのはこの3人だけだということです。

病院は事件と事故、両面の可能性があるとして、10日に警察に届け出るとともに引き続き原因究明を行うとしています。