■大相撲春場所・4日目（11日、エディオンアリーナ大阪）

今場所で綱取りに挑む、大関・安青錦（21、安治川）は美ノ海（32、木瀬）に寄り倒しで敗れ、序盤で早くも2敗目（2勝）を喫した。

立ち合い、もろ手突きから鋭い出足で攻め込んだが、美ノ海の粘りに押しきれず。左からのおっつけで土俵際に追い込まれると、踏ん張り切れず寄り倒しに屈した。

初日は小結・若元春（32、荒汐）を寄り切りで破り白星発進。2日目に義ノ富士（24、伊勢ヶ濱）に寄り倒しで敗れるも3日目は若隆景（31、荒汐）を押し出しで下し、2勝目を挙げていた。だが序盤で痛恨の2敗目となり、横綱昇進に黄色信号。残りの取組での巻き返しが求められる。

安青錦は新関脇の九州場所（25年11月）で初優勝を飾ると、新大関の初場所で連覇を達成。今場所は3連覇と同時に、綱取りの期待がかかる。初土俵から所要16場所での昇進となれば、年6場所制となった1958年以降では、付出しを除けば朝青龍の25場所を大幅に更新し、史上最速での横綱昇進となる。

初日から3連敗を喫した横綱・大の里（25、二所ノ関）は2場所ぶり2度目の休場となり、義ノ富士の不戦勝となった。その大の里を破った幕内最年少の前頭二枚目・藤ノ川（21、伊勢ノ海）は横綱・豊昇龍（26、立浪）をはたき込みで勝利。2日連続の金星を挙げ、豊昇龍は初黒星となった。

4日目を終え、全勝は関脇・高安（36、田子ノ浦）、平幕の隆の勝（31、湊川）、琴勝峰（26、佐渡ヶ嶽）を含む3人となった。

