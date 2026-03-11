星野真里、都議会議員の夫＆10歳長女と親子3ショット 仲良し親子の近影に反響「幸福のスリーショット」「みんな笑顔で素敵な家族」
俳優の星野真里（44）の長女・ふうかさん（10）のインスタグラムが10日に更新され、元TBSアナウンサーで東京都議会議員の星野の夫・高野貴裕（46）とふうかさんとの仲むつまじい親子3ショットが公開された。
【写真】「幸福のスリーショット」夫・高野貴裕＆長女・ふうかさんとの親子3ショットが公開された星野真里
「初めて、東京おもちゃ美術館 に行ってきました」と報告し、「こんな楽しいところがあったの!?と知らなかったことが悔しくなるほど遊んできました」とコメント。星野、高野、ふうかさんの親子3ショットのほか、ふうかさんが皿回しに挑戦する様子や、家族で木のボールプールを楽しむ姿などを披露している。
ふうかさんについて「ふうかが一番ハマったのは皿回し」と明かし、「おもちゃ博物館では回せなかったのですが、購入して自宅で特訓」「なんと！2回成功しています」と紹介。ふうかさん本人のコメントとして「学校のクラブでジャグリング部があって楽しそうだなって思ってた。だからおもちゃ美術館で見つけた時、すぐに挑戦したよ でもコツがなかなか掴めなくて難しい 一定の速度で回して、あっきたっ！きたっ！って瞬間があるからそこからは小さく回すんだよ」とつづられている。
また、ふうかさんの練習に付き合ううちに「私たち親も皿回しができるようになりました」とし、木のボールプールについては「家族みんなで入りました」と報告。「パパたっかは痛い痛いと顔をしかめていましたが、ママまりは全然平気 まだまだ元気な40代です」とユーモアを交えて振り返った。
さらに星野は、東京おもちゃ美術館が難病の子どもたちやその家族に向けた活動も行っていると説明し、「『子育てを楽しんでほしい』その温かい思いがあふれる空間の居心地の良さに癒されました」とつづっている。
コメント欄には「えぇーそんな素敵なところがあるんですね」「素敵な家族写真」「とても楽しかったのが伝わってきます」「良かったですね〜みんな笑顔で素敵な家族ですね！」「幸福のお姫さまをご両親が囲む これぞ『幸福のスリーショット』」「ふうかちゃんの服も春らしくなってきて衣替えですね」「私がふうかちゃんなら、自慢のママかも」「ふうかちゃん楽しんでいますね」など温かい声が寄せられている。
星野は2024年9月、自身のブログでふうかさんが難病「先天性ミオパチーの中心核ミオパチー」であることを公表。あわせて高野と共に、社会福祉士の資格をとったことを明かした。
時を同じくして、ふうかさんはインスタグラムを開設（@fuka_9_）。プロフィール欄では「たかのふうか 10歳 先天性ミオパチーの車椅子ユーザー 今日も元気に生きてます！」と自己紹介し、投稿では日記のように日々の出来事を写真とともに披露している（投稿は星野、高野が担当）。
【写真】「幸福のスリーショット」夫・高野貴裕＆長女・ふうかさんとの親子3ショットが公開された星野真里
「初めて、東京おもちゃ美術館 に行ってきました」と報告し、「こんな楽しいところがあったの!?と知らなかったことが悔しくなるほど遊んできました」とコメント。星野、高野、ふうかさんの親子3ショットのほか、ふうかさんが皿回しに挑戦する様子や、家族で木のボールプールを楽しむ姿などを披露している。
また、ふうかさんの練習に付き合ううちに「私たち親も皿回しができるようになりました」とし、木のボールプールについては「家族みんなで入りました」と報告。「パパたっかは痛い痛いと顔をしかめていましたが、ママまりは全然平気 まだまだ元気な40代です」とユーモアを交えて振り返った。
さらに星野は、東京おもちゃ美術館が難病の子どもたちやその家族に向けた活動も行っていると説明し、「『子育てを楽しんでほしい』その温かい思いがあふれる空間の居心地の良さに癒されました」とつづっている。
コメント欄には「えぇーそんな素敵なところがあるんですね」「素敵な家族写真」「とても楽しかったのが伝わってきます」「良かったですね〜みんな笑顔で素敵な家族ですね！」「幸福のお姫さまをご両親が囲む これぞ『幸福のスリーショット』」「ふうかちゃんの服も春らしくなってきて衣替えですね」「私がふうかちゃんなら、自慢のママかも」「ふうかちゃん楽しんでいますね」など温かい声が寄せられている。
星野は2024年9月、自身のブログでふうかさんが難病「先天性ミオパチーの中心核ミオパチー」であることを公表。あわせて高野と共に、社会福祉士の資格をとったことを明かした。
時を同じくして、ふうかさんはインスタグラムを開設（@fuka_9_）。プロフィール欄では「たかのふうか 10歳 先天性ミオパチーの車椅子ユーザー 今日も元気に生きてます！」と自己紹介し、投稿では日記のように日々の出来事を写真とともに披露している（投稿は星野、高野が担当）。