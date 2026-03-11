ココリコ遠藤の妻、8歳次男の手術から1ヶ月 術後経過を報告し今後の治療検討も費用に驚き「100万越えとか」
お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造（54）の妻・まさみさんが9日、自身のブログ「ココリコ遠藤嫁オフィシャルブログ『遠藤家のリズムを知ってるかい！？ ほほほ〜い！』」を更新。8歳の次男が受けた過剰歯抜歯の手術から約1ヶ月が経過し、術後検診を受診したことを報告した。
【写真】過剰歯抜歯の手術から1ヶ月が経過した次男の様子
2015年12月に遠藤と結婚し、9歳の長男・空楽くん、次男・歌楽くんと2人の息子を育てているまさみさん。これまでもブログでは、自身の誕生日を祝う家族の写真や、自宅のプール開きの様子など、日常の様子を発信している。
1月には、歌楽くんの過剰歯抜歯の手術を報告していたが、この日は「あれから」と題してブログを更新したまさみさんは、「次男君の過剰歯手術から約1ヶ月が経ちました！」と報告。術後検診を受けたことを明かし、「経過も順調とのことで一安心」とつづった。
手術後の口の中の写真とともに、歯茎が糸で縫われている様子に「歯茎縫うってヤバいわ…って、パパや私が震えていたけど」と振り返りつつも、「次男君は、一度も痛がることなく順調でした！」と、次男の様子を明かした。
一方で、医師からは前歯の裏側にあった過剰歯を取り除いても「周りの永久歯の生え方によっては前歯がハの字に広がったままになってしまう可能性が高い」と説明を受けたといい、今後は矯正の相談に行く予定だという。
まさみさんは「私が子供の頃は数人が矯正してるくらいだったけど 最近、小学生で矯正してる子多い気がする！」と時代の変化を感じている様子をつづり、矯正費用について「100万越えとか言うから 飲んでた飲み物吐き出すくらいビックリした記憶がある！」と率直な思いも明かした。
最後には「うちの子、どうしようかなぁ」と悩む心境もつづっている。
