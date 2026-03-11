10m超隆起したパイプ　地中に入れる作業で“せり出し”2mほどに下がるも復旧作業続く見通し　大阪市中心部

11日朝、大阪市中心部の工事現場で、マンホールとして埋められていたパイプが地上10メートル以上の高さまでせり上がりました。

現在も復旧作業が続く現場から、関西テレビ・一澤駿輔記者が最新情報をお伝えします。

後ろにあるのがせりあがったパイプです。

地面には大きな穴があいていて、周囲にはがれきが落ちています。

11日午後4時半現在は2メートルほどの高さですが、午前9時頃には高架に接触しそうなほどせりあがっていました。

午前7時頃、「工事現場からコンクリートが落ちてきている」と通報があり、警察などが調べたところ、地中のパイプがせりあがっていることが確認されました。

パイプは高さ13mの高架とほぼ同じ高さまでせり上がり、周辺は通行止めになりました。

パイプがせりあがった時間は不明ですが、近くで働いている方によると、「午前6時半ごろに何かがぶつかったような大きな音がした」とのことでした。

大阪市などによるとパイプは鋼鉄製で、下水道工事のために堀った縦穴への土砂の流入を防ぐために設置されたもので、直径約3.5m、長さは27mあるということです。

パイプ内はもともと水で満たされていましたが、10日に抜いたところ、11日朝の事態になったということで、軽くなったことからせりあがった可能性もあるということです。

現在は消防が水を入れて地中に入れる作業を続けていて、せり出した部分は現在は2mほどまで下がっている状況で、復旧作業はしばらく続く見通しです。