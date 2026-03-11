「悲しいことに否定的な意見も」スポンサーが異例の声明…それでも“モンテ愛”強調「あの最高の雰囲気、一体感が大好きだから」

「悲しいことに否定的な意見も」スポンサーが異例の声明…それでも“モンテ愛”強調「あの最高の雰囲気、一体感が大好きだから」