専門スタッフによる「Sigma製品無料点検会」が開催 Sigma本社ツアーなども
Sigma BF
株式会社シグマは、同社製のカメラ・交換レンズを対象とした「Sigma製品無料点検会」を4月4日（土）に開催する。会場は神奈川県川崎市のSigma本社。抽選による完全予約制となる。
カスタマーサポート部門の専門スタッフによる無料点検と簡易メンテナンスのサービスが受けられるイベント。1人につき、カメラ1台もしくはレンズ1本を持ち込める。修理可能品かどうかを事前にWebサイトで確認する必要がある。
サービスは“その場”で実施するとしており、待ち時間には新製品体験会や購入相談会を行うほか、Sigma本社の見学ツアーも予定しているという。
イベント名
Sigma製品無料点検会
開催日時
2026年4月4日（土）
開催時間
①10:00～
②11:00～
③13:00～
④14:00～
⑤15:00～
⑥16:00～
※各回4名、所要時間は1時間程度
開催場所
株式会社シグマ 本社（神奈川県川崎市麻生区栗木2丁目8番15号）
※交通費は各自負担
※駐車場有り
対象製品
Sigma製のカメラ、交換レンズ
※1人につき、カメラ1台もしくはレンズ1本
※修理可能製品に限る
実施内容Sigma製品無料点検・簡易メンテナンス 新製品体験と相談会 Sigma本社見学会
参加方法
・予約方法：参加申込フォームから申し込む
・募集人数：24名（抽選）
・申込期間：2026年3月11日（水）～3月18日（水）14時00分
・抽選結果：厳正な抽選の上、3月25日(水)までに当選者にメールで連絡