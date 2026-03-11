Sigma BF

株式会社シグマは、同社製のカメラ・交換レンズを対象とした「Sigma製品無料点検会」を4月4日（土）に開催する。会場は神奈川県川崎市のSigma本社。抽選による完全予約制となる。

カスタマーサポート部門の専門スタッフによる無料点検と簡易メンテナンスのサービスが受けられるイベント。1人につき、カメラ1台もしくはレンズ1本を持ち込める。修理可能品かどうかを事前にWebサイトで確認する必要がある。

サービスは“その場”で実施するとしており、待ち時間には新製品体験会や購入相談会を行うほか、Sigma本社の見学ツアーも予定しているという。

イベント名

Sigma製品無料点検会



開催日時

2026年4月4日（土）



開催時間

①10:00～

②11:00～

③13:00～

④14:00～

⑤15:00～

⑥16:00～

※各回4名、所要時間は1時間程度

開催場所

株式会社シグマ 本社（神奈川県川崎市麻生区栗木2丁目8番15号）

※交通費は各自負担

※駐車場有り

対象製品

Sigma製のカメラ、交換レンズ

※1人につき、カメラ1台もしくはレンズ1本

※修理可能製品に限る

実施内容

参加方法

Sigma製品無料点検・簡易メンテナンス 新製品体験と相談会 Sigma本社見学会

・予約方法：参加申込フォームから申し込む

・募集人数：24名（抽選）

・申込期間：2026年3月11日（水）～3月18日（水）14時00分

・抽選結果：厳正な抽選の上、3月25日(水)までに当選者にメールで連絡