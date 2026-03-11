ピーバンドットコム <3559> [東証Ｓ] が3月11日大引け後(17:30)に配当修正を発表。従来未定としていた26年3月期の期末一括配当は10円(前期は10円)実施する方針とした。



会社側からの【修正の理由】

当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題と認識しており、企業体質の強化および将来の事業展開に備えた内部留保を確保しつつ、安定的かつ継続的な配当を実施することを基本方針としております。 また当社は、「ピーバンドットコムが考える2030年のありたい姿」の実現に向けた長期ビジョンのもと、事業成長のための投資を着実に進めるとともに、資本効率を意識した経営を推進し、中長期的な企業価値および株主価値の向上を目指しております。 このような方針のもと、当社の業績動向および財務状況等を総合的に勘案した結果、2026年３月期の期末配当予想につきましては、前期と同額の１株当たり10円とする予定といたしました。 なお、本件につきましては、2026年６月開催予定の第24回定時株主総会に付議する予定であります。

