3月11日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは310銘柄。東証終値比で上昇は81銘柄、下落は196銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は78銘柄。うち値上がりが18銘柄、値下がりは56銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は180円安と売られている。

PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の11日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。





△PTS値上がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <7031> インバウＴ 932 +150（ +19.2%）

2位 <7435> ナ・デックス 1200 +179（ +17.5%）

3位 <5844> 京都ＦＧ 4730 +679（ +16.8%）

4位 <6613> ＱＤレーザ 1100 +150（ +15.8%）

5位 <3905> データセク 1950 +260（ +15.4%）

6位 <526A> ＪＰＸ１００ 2300 +290（ +14.4%）

7位 <5031> モイ 340 +34（ +11.1%）

8位 <3358> Ｔｒａｉｌ 126.1 +12.1（ +10.6%）

9位 <1711> ＳＤＳＨＤ 304 +25（ +9.0%）

10位 <6594> ニデック 2415 +187（ +8.4%）





▼PTS値下がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <9073> 京極運 1028 -299（ -22.5%）

2位 <7422> 東邦レマック 387 -51（ -11.6%）

3位 <5032> エニーカラー 3668.5 -396.5（ -9.8%）

4位 <350A> ＤＧ 803 -79（ -9.0%）

5位 <6966> 三井ハイテク 705 -52（ -6.9%）

6位 <3070> ジェリビンズ 108.3 -7.7（ -6.6%）

7位 <196A> ＭＦＳ 240 -14（ -5.5%）

8位 <6494> ＮＦＫＨＤ 116.6 -6.4（ -5.2%）

9位 <7603> ジーイエット 132.9 -7.1（ -5.1%）

10位 <3628> データＨＲ 525 -26（ -4.7%）





△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <4385> メルカリ 3580 +71.0（ +2.0%）

2位 <6770> アルプスアル 2163.5 +30.5（ +1.4%）

3位 <6098> リクルート 6600 +72（ +1.1%）

4位 <7211> 三菱自 382.3 +3.3（ +0.9%）

5位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1383 +11.0（ +0.8%）

6位 <9107> 川崎汽 2720 +21.5（ +0.8%）

7位 <4507> 塩野義 3481 +22.0（ +0.6%）

8位 <6758> ソニーＧ 3458.8 +12.8（ +0.4%）

9位 <8591> オリックス 4964 +14（ +0.3%）

10位 <3697> ＳＨＩＦＴ 690 +1.9（ +0.3%）





▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <6753> シャープ 598 -24.6（ -4.0%）

2位 <5801> 古河電 29130 -620（ -2.1%）

3位 <5803> フジクラ 25215 -435（ -1.7%）

4位 <6762> ＴＤＫ 2124.1 -31.4（ -1.5%）

5位 <9984> ＳＢＧ 3835.1 -52.9（ -1.4%）

6位 <7974> 任天堂 9823 -109（ -1.1%）

7位 <2432> ディーエヌエ 2560.5 -28.0（ -1.1%）

8位 <5802> 住友電 10600 -115（ -1.1%）

9位 <4151> 協和キリン 2273 -24.0（ -1.0%）

10位 <8053> 住友商 5709 -60（ -1.0%）







※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得



