　3月11日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは310銘柄。東証終値比で上昇は81銘柄、下落は196銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は78銘柄。うち値上がりが18銘柄、値下がりは56銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は180円安と売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の11日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7031>　インバウＴ　　　　　932　　+150（ +19.2%）
2位 <7435>　ナ・デックス　　　 1200　　+179（ +17.5%）
3位 <5844>　京都ＦＧ　　　　　 4730　　+679（ +16.8%）
4位 <6613>　ＱＤレーザ　　　　 1100　　+150（ +15.8%）
5位 <3905>　データセク　　　　 1950　　+260（ +15.4%）
6位 <526A>　ＪＰＸ１００　　　 2300　　+290（ +14.4%）
7位 <5031>　モイ　　　　　　　　340　　 +34（ +11.1%）
8位 <3358>　Ｔｒａｉｌ　　　　126.1　 +12.1（ +10.6%）
9位 <1711>　ＳＤＳＨＤ　　　　　304　　 +25（　+9.0%）
10位 <6594>　ニデック　　　　　 2415　　+187（　+8.4%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9073>　京極運　　　　　　 1028　　-299（ -22.5%）
2位 <7422>　東邦レマック　　　　387　　 -51（ -11.6%）
3位 <5032>　エニーカラー　　 3668.5　-396.5（　-9.8%）
4位 <350A>　ＤＧ　　　　　　　　803　　 -79（　-9.0%）
5位 <6966>　三井ハイテク　　　　705　　 -52（　-6.9%）
6位 <3070>　ジェリビンズ　　　108.3　　-7.7（　-6.6%）
7位 <196A>　ＭＦＳ　　　　　　　240　　 -14（　-5.5%）
8位 <6494>　ＮＦＫＨＤ　　　　116.6　　-6.4（　-5.2%）
9位 <7603>　ジーイエット　　　132.9　　-7.1（　-5.1%）
10位 <3628>　データＨＲ　　　　　525　　 -26（　-4.7%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4385>　メルカリ　　　　　 3580　 +71.0（　+2.0%）
2位 <6770>　アルプスアル　　 2163.5　 +30.5（　+1.4%）
3位 <6098>　リクルート　　　　 6600　　 +72（　+1.1%）
4位 <7211>　三菱自　　　　　　382.3　　+3.3（　+0.9%）
5位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　　 1383　 +11.0（　+0.8%）
6位 <9107>　川崎汽　　　　　　 2720　 +21.5（　+0.8%）
7位 <4507>　塩野義　　　　　　 3481　 +22.0（　+0.6%）
8位 <6758>　ソニーＧ　　　　 3458.8　 +12.8（　+0.4%）
9位 <8591>　オリックス　　　　 4964　　 +14（　+0.3%）
10位 <3697>　ＳＨＩＦＴ　　　　　690　　+1.9（　+0.3%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6753>　シャープ　　　　　　598　 -24.6（　-4.0%）
2位 <5801>　古河電　　　　　　29130　　-620（　-2.1%）
3位 <5803>　フジクラ　　　　　25215　　-435（　-1.7%）
4位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　 2124.1　 -31.4（　-1.5%）
5位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　 3835.1　 -52.9（　-1.4%）
6位 <7974>　任天堂　　　　　　 9823　　-109（　-1.1%）
7位 <2432>　ディーエヌエ　　 2560.5　 -28.0（　-1.1%）
8位 <5802>　住友電　　　　　　10600　　-115（　-1.1%）
9位 <4151>　協和キリン　　　　 2273　 -24.0（　-1.0%）
10位 <8053>　住友商　　　　　　 5709　　 -60（　-1.0%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース