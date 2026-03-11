緊迫する中東情勢が、いよいよ生活にも影響を与え始めています。廿日市市のガソリンスタンドから中継です。



【中継】

■木村那津美アナ リポート

「廿日市市のガソリンスタンドに来ています。午後４時に到着したのですが、そのときから現在まで多くの車が列をつくり、その数が増えたように感じます。この店はレギュラーガソリンの価格が（１リッター）１５１円ということで、きょうのうちにと多くの方が訪れています。





【ＶＴＲ】今日午前、ガソリンスタンドに価格改定の電話が…■山粼本社 福田徹 所長「はい、もしもし。値上げせざるを得ないかと。いかがでしょうか？」「爆上がりです。１０円以上の値上がりは初めてなので、テンパっている」先の見えない中東情勢の混乱を受け、所長も初めての経験だというガソリン価格の急騰。１２日からすべての種類で３０円の値上げが決定しました。■客とのやりとり「明日から上がっちゃうんですよ、３０円」「さ…３０円です！？」■男性客Ｑ明日から３０円値上げする「え～！？そんなに！？自転車で行くところを増やさないと…」■女性客「（仕事で）必要だから仕方ないけど、考えて走らないといけない」最近免許を取得したという大学生。車で旅行にも行きたいところですが…■大学生「ちょっと上がるだけで財布事情が変わるので早くまた安くなってほしい」生活に及び始めた影響・・・。いつまで続くのか、不安は募ります。（２０２６年３月１１日・テレビ派２部で放送）