¡¡¡ÚÅí±à¶¦Æ±¡ÛÆüËÜ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¤ÎÂæÏÑ¥Û¥ó¥Ï¥¤¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ï12Æü¡¢ÂæÏÑ¡¦Åí±à»Ô¤Î¥ª¥ê¥¨¥ó¥È¡¦¥¯¥é¥Ö¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£ÂæÏÑ½÷»Ò¥×¥í¶¨²ñ¤È¶¦ºÅ¤¹¤ë¿·µ¬Âç²ñ¤Ç¡¢Æ±¥Ä¥¢¡¼¤òÂæÏÑ¤Ç¹Ô¤¦¤Î¤Ï48Ç¯¤Ö¤ê¡£³¤³°³«ºÅ¤â46Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£11Æü¤ÏÇ¯´Ö½÷²¦¤Îº´µ×´Ö¼ëè½¡¢ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¤¹¤ë¸Å¹¾ºÌ²Â¤é¤¬ºÇ½ªÄ´À°¤·¤¿¡£
¡¡º´µ×´Ö¤ÏÁ°½µ¤Î³«ËëÀïÍ¥¾¡¸å¤Ë¡ÖÇ¯´Ö½÷²¦¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡×¤È½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£º£Âç²ñ¤Î¥³¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¤Î·¹¼Ð¤¬¤¤Ä¤¤¤Î¤Ç¡¢±ü¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤é»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥»¥«¥ó¥É¤Ç°®¤ë¥¯¥é¥Ö¤âÄ¹¤¯¡¢¥¿¥Õ¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£