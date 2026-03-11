¡Ö½µ1²ó°Ê¾å±¿Æ°¡×¤Ï51.7¡ó¡¡ÃË½÷º¹¤Ï²áµîºÇÂç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£¤Ï11Æü¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¼Â»Ü¾õ¶·¤Ë´Ø¤¹¤ë2025Ç¯ÅÙ¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¡¢½µ1²ó°Ê¾å±¿Æ°¤¹¤ë20ºÐ°Ê¾å¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢Á°Ç¯ÅÙÈæ0.8¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¤Î51.7¡ó¤À¤Ã¤¿¡£22Ç¯ÅÙ¤«¤é²£¤Ð¤¤¤Ç¡¢¹ñ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ðËÜ·×²è¤ÇÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë70¡ó¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯¡£ÃËÀ¤Ï55.0¡ó¡¢½÷À¤Ï48.8¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢ÃË½÷º¹¤Ï²áµîºÇÂç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½é¤á¤ÆÄ´ºº¤·¤¿1½µ´ÖÅö¤¿¤ê¤Î±¿Æ°»þ´Ö¤Ï¡¢Ãæ±ûÃÍ¤Ç69.0Ê¬¡£30Âå½÷À¤Ï30.0Ê¬¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢»Ò°é¤Æ¡¢Æ¯¤À¹¤êÀ¤Âå¤Î20¡Á50Âå½÷À¤¬Ãø¤·¤¯Ã»¤«¤Ã¤¿¡£½÷À¤Î¼Â»ÜÎ¨¤ÎÄã¤µ¤ÏÄ¹Ç¯¤Î²ÝÂê¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£¤Ï¡Ö½÷À¤Î½¢¶ÈÎ¨¤¬¾å¤¬¤ê¡¢»þ´ÖÅªÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÇØ·Ê¡×¤È¤·¡¢Â¥¿Êºö¤¬É¬Í×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£