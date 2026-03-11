乱高下の原油価格…２つの理由とは？

３月９日、一時「１バレル＝１１９ドル」となったＷＴＩ原油先物価格（CME Group）。１０日には一時「１バレル＝８１ドル」に下がり、乱高下の様相を呈しています。

【グラフを見る】日本の原油の輸入先一覧 中東依存度は…

高騰の理由について専門家は「イランでモジタバ師が後継者となり戦闘長期化が懸念された」ことを挙げ、その後の急落については、トランプ大統領の「まもなく終結する」とした発言の影響が大きいのではと見ています。

私たちの暮らしに、大きな影響を与える原油高。都内のガソリンスタンドでは、１台につき２０Ｌまでの購入制限を一時的に設けるなど、異例の対応を取っている店舗も出てきています。

そもそもなぜ日本は石油を中東に依存し続けているのか？今後のエネルギー政策はどうなるのか？桃山学院大学の小嶌正稔教授、日本エネルギー経済研究所・中東研究センターの遠藤健太郎主任研究員に聞きました。

約７７．５％ オイルショック以前から高い石油の中東依存度

日本の原油輸入先の約９５．１％を占める中東諸国。アラブ首長国連邦（４３．７％）、サウジアラビア（４０．０％）の２国で８０％を超えていて、「中東依存」と言える状況です（２０２４年 経産省・資源エネルギー庁）。

過去を振り返ると、オイルショック前の１９７０年初頭、石油の中東依存度は約７７．５％とすでに高く、中東戦争の影響で石油の輸出規制が行われた１９７３年は、原油価格が３か月で４倍となりました（オイルショック）。

「脱石油」「脱中東依存」オイルショック後に政策転換図る

オイルショック後、日本は2つの政策「脱石油」「脱中東依存」を同時期に進めます。１つ目が「脱石油」。火力から再生エネルギーへの転換、そして、火力の中でも石油ではなくガスの比重を高めようとした動きです。

２つ目が「脱中東依存」。安全保障強化の観点から、インドネシア・中国・メキシコ・マレーシアといった国々との「政府間直接取引」を進め、中東依存度は７７．５%（１９７０年初頭）から６７．９％（１９８７年）に下がりました。しかしその後、取引相手国が経済発展したことで輸出国から輸入国となり、形骸化していきます。

一方で、１９７４年にはアメリカのキッシンジャー国務長官の提唱でＩＥＡ（国際エネルギー機関）が設立され、日本も参加。有事の際の“共倒れ”を防ぐため、「石油備蓄」が促進されました。

なぜ？他の地域にも埋蔵されているのに「中東依存」

アメリカ・カナダ・ベネズエラなど、中東以外にも埋蔵されている石油。それにも関わらず、なぜ中東依存は続いてきたのか？そこには様々な理由があります。

＜石油の埋蔵量＞（単位：バレル）

１位 ベネズエラ ３０３８億

２位 サウジアラビア ２９７５億

３位 カナダ １６８１億

４位 イラン １５７８億

５位 イラク １４５０億

６位 ロシア １０７８億

７位 クウェート １０１５億

８位 アラブ首長国連邦 ９７８億

９位 アメリカ ６８８億

１０位 リビア ４８４億

※2020・Energy Institute

まずは原油の“質”の問題です。原油は精製されて軽油・ガソリン・ジェット燃料・重油となりますが、「良い原油」とされているのは軽油・ガソリンに精製しやすい「軽い」原油。しかし、埋蔵量１位を誇るベネズエラは「超重量」、３位のカナダは「重量」なのです。

そして、アジア・欧州諸国は埋蔵量が少なく、ロシア・ベネズエラは政治的な問題で供給が難しいという問題もあります。

埋蔵量９位のアメリカは…「国内消費優先」「輸送する距離の問題」

一方、埋蔵量９位の同盟国アメリカは、国内優先で消費するため輸出する余裕がありません。原油の質が良いため価格も高く、テキサスから日本（約１万８０００ｋｍ）に運ぶよりも、ホルムズ海峡から日本（1万２０００ｋｍ）に運ぶ方が近い、つまり輸送コストも高くつきます。

こうした理由から、「近くて輸送コストが安い」「量が多く安定している」「質がほどほどで安い」中東の原油が重宝されてきたのです、

石油備蓄は“抜かずの宝刀”か…今後のエネルギー政策は？

今後、日本のエネルギー政策はどうあるべきか？

“抜かずの宝刀”として使うべきではないとの意見もある石油備蓄は「２５４日分」とされていますが…

＜日本の石油備蓄＞（２０２５年１２月末時点）

▼国家備蓄 １４６日分

▼民間備蓄 １０１日分

▼産油国共同備蓄 ７日分

桃山学院大学の小嶌正稔教授は、ガソリン価格対策について、「補助金」を出すことより「民間備蓄の石油を放出すべき」と主張。価格上昇を緩やかにすることが重要だとしています。

さらに、そもそも「脱中東」は難しいため、環境面だけでなく安全保障の面でも重要な「脱石油」を考えるべきだと言います。

（2026年3月10日放送 MBSテレビ「よんチャンＴＶ」より）