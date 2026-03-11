米軍が11日に公開した映像。ホルムズ海峡付近で機雷敷設艦16隻を含む複数のイラン海軍艦艇を破壊する様子とされる/US Central Command

（CNN）軍事の専門家はCNNに対し、ホルムズ海峡に敷設された機雷の脅威は、海峡の通過を検討する船舶にとって大きな課題になるとの認識を示した。

複数の情報筋はCNNに対し、イランがホルムズ海峡への機雷敷設を開始したと明かした。世界の原油のおよそ2割はホルムズ海峡を通過する。

イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）はかねて、ホルムズ海峡を通過する船舶は攻撃対象になると警告しており、戦争開始以降、海峡は事実上の封鎖状態にある。

米陸軍のマーク・マッカーリー退役少将は、ホルムズ海峡は最も狭い場所では約32〜39キロしかないと指摘。この海域への機雷敷設は海運に甚大な混乱を引き起こす可能性があるとの見方を示した。

「こうした船舶は機雷を避ける必要がある。船の運航者にとっては、機雷自体も機雷の配置も問題になる」（マッカーリー氏）

爆発物の脅威にさらされた「これらの船は非常に狭い進路へ追い込まれることになる」とも述べ、仮にいずれかの船が機雷の被害を受けるようなことがあれば、影響はさらに広がる恐れがあると説明した。

「石油タンカーと機雷が接触する可能性がある。こうした巨大タンカーのうち2〜3隻が実際に航行不能になれば、ホルムズ海峡の一部が封鎖される可能性も大きい」とマッカーリー氏。

そうなれば「世界の大半の経済に甚大な影響が及ぶ」としている。