¡¡¾¾ËÜÍÎÊ¿Ê¸²ÊÁê¤Ï£±£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½°±¡Ê¸Éô²Ê³Ø°Ñ°÷²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£Ê¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¬¤³¤ÎÆü¡¢¾¾ËÜ»á¤¬´ûº§¼Ô¤Î½÷À¤Èà£×ÉÔÎÑá¤Î´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£±£°·î¤Î¹â»ÔÆâ³Õ¤ÎÈ¯Â¤È¤È¤â¤Ë¶µ°é¹ÔÀ¯¤ò¤Ä¤«¤µ¤É¤ëÊ¸²ÊÁê¤È¤·¤Æ½éÆþ³Õ¤·¤¿¾¾ËÜ»á¡£Æ±»ï¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¾¾ËÜ»á¤ÏÅÔÆâ¤Î¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ä±ÊÅÄÄ®¤Î½°±¡µÄ°÷²ñ´Û¤Ë½÷À¤òÍ¶¤¤¥Ç¡¼¥È¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±°Ñ°÷²ñ¤Ç¼ÁÌä¤ËÎ©¤Ã¤¿ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÀô·òÂÀ½°±¡µÄ°÷¤Ï¡ÖÂç¿Ã¡¢À¿¤Ë¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¿Ã¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ö¼Â¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ»ö¼Â¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤³¤Î¿¦Ì³¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¼«¤éÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÌä¤¤¤¿¤À¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¾¾ËÜ»á¤Ï¡ÖÊóÆ»¤¬¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï»ä¤â¾µÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÆü¤³¤Î°Ñ°÷²ñ¡¢¤½¤·¤ÆÍ½»»°Ñ°÷²ñ¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤È¤³¤í¤ËÏ¢Â³¤·¤Æ½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸¤Ç¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¼«¿È¡¢¤Þ¤À¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡¢¤½¤Á¤é¡ÊÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ò¡Ë¤Î¤Û¤¦¤ò¸«¤¿¾å¤Ç¤Ç¤¹¤Í¡¢»ä¼«¿È¡¢È½ÃÇ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡Àô»á¤Ï¡¢¸½¿¦¤ÎÊ¸²ÊÁê¤ËÉÔÎÑÊóÆ»¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Ë¡ÖÂç¿Ã¤â¤½¤Î¸å¡¢¤ª¤½¤é¤¯ÊóÆ»¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸å¤Ë¤Ç¤¹¤Í¡¢¤ä¤Ï¤êº£¸å¡¢°Ñ°÷²ñ¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿Âç¿Ã¤¬¤É¤¦¤¤¤¦»ÑÀª¤Çº£¸å¤Î¤¾¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¡¢Íý»ö²ñ¤Ë¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡¢¡Ê½°±¡¡Ë°Ñ°÷Ä¹¤Ë¤ª·×¤é¤¤¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ×µá¤·¤¿¡£