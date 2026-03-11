ジェシカ・アルバに三角関係疑惑!? 15歳年下NFL選手との噂浮上も、恋人がラブラブ写真で火消し
約17年間の結婚生活の末、キャッシュ・ウォレンと離婚後、11歳年下で『キャプテン・アメリカ：ブレイブ・ニュー・ワールド』や『トップガン マーヴェリック』などに出演するダニー・ラミレスと交際中のジェシカ・アルバに、まさかの二股疑惑が浮上。しかし、噂を払拭するようにダニーがラブラブ写真を投稿した。
【写真】11歳差カップル ジェシカ・アルバ＆ダニー・ラミレスのラブラブショット
Just Jaredによると、ジェシカは先週末、ラスベガスの高級ホテル、ウィン・ラスベガス内にオープンしたメンバーズクラブZero Bondの開店イベントに来場。トム・ブレイディやレブロン・ジェームズ、マーク・ウォールバーグ、ケビン・コスナーらセレブが大勢参加するなか、NFL選手のジョー・バロウと二人でカジノを楽しむ姿がX（旧ツイッター）で拡散。二人が同席していた写真が話題となり、交際説が浮上したという。
これを受け、ダニーは噂を払拭するように、インスタグラムにてジェシカとの2ショットを公開。「魔法のメキシコ」とハートの絵文字を添え、ジェシカから頬にキスされるミラーセルフィーや、逆に彼女の頬にキスをする写真、レストランで寄り添う様子、ベッドで本を読みながら笑顔を見せるジェシカの姿など、ラブラブショットを多数シェアした。
この投稿に、ジェシカ本人が「マイラブ」と反応したほか、ファンからも「私たちの大切なジェシカを幸せにし続けて」「愛が溢れている」「お気に入りカップル」「なんて素敵なカップル」などとコメントが寄せられている。
引用：「ダニー・ラミレス」インスタグラム（＠dannyramirez）
