◆ＷＢＣ １次ラウンドＢ組 米国６―８イタリア（１０日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

優勝候補の筆頭・米国代表が１次ラウンド（Ｒ）４戦目でまさかの黒星を喫した。イタリアに６回表終了時点で０―８とコールド負けもちらつく大量リードを奪われるまさかの展開。クローアームストロング（カブス）の２打席連発などで猛追したが及ばず、今大会初黒星を喫した。１次Ｒ３勝１敗となり、準々決勝進出決定どころか大量８失点により敗退の可能性が出てきた。

Ｂ組はイタリア―メキシコ戦（日本時間１２日午前８時開始）を残すのみ。イタリアはここまで３戦全勝で、メキシコは２勝１敗。最終戦にイタリアが勝利すれば、米国はメキシコを上回り２位が確定する。メキシコが勝利すると米国、イタリア、メキシコの３チームが３勝１敗で並ぶ。勝敗で並んだ場合、当該チーム同士の対戦成績で順位を決めるが、すべて１勝１敗。その場合は失点率（失点／守備のアウト数）で決まる。米国―イタリア戦の終了時点での失点率は

米国 ＝０・２０３

メキシコ＝０・２０８

イタリア＝０・２２２

※小数点以下第４位以下は切り捨て

メキシコがイタリアから９回までに５点以上取って勝利した場合、米国の突破が決まる。