東日本大震災以降、名古屋市は被災した岩手県陸前高田市の支援を続けてきました。支援活動の中で知り合った2人の大学生が、震災を未来へ語り継ごうとしています。

「土の下に埋まってるのかな」

陸前高田市出身の大学4年、松田由希菜さん(22)。小学1年のとき、家が津波に流されました。

「外の水道の蛇口だけ残っていて、『こいつだけ生き残ったんだね』と家族で話した。もう全部盛り土されたので、取り壊されたと思います」（陸前高田市出身 大学4年 松田由希菜さん）

死者・行方不明者は1700人以上。市は土地をかさ上げし、街を一新。

しかし、人口減少に歯止めがかからず、空き地が目立ちます。

「思い出せる物が無くなると、記憶も薄れていく。なにか“違う形の伝承”でもいいかな」（松田さん）

後世に記憶をどうつなげるか。松田さんは、震災の記憶と交流の大切さを、親しみやすい“ミュージックビデオ”で伝えることに。

タッグを組んだのは、遠く離れた名古屋の大学生でした。

父に憧れ、防災に興味を持った名古屋の大学生

名古屋市立大学3年の北村藍さん(21)。

熱中しているのは、6歳から続けているバレエと防災の勉強です。

「幼い頃、東日本大震災の時にテレビをつけたら、救助の映像が映っていて、それが“父”だったことがあって、そこから自分の防災や震災への関心が始まっていると思います」（名古屋市立大学3年 北村藍さん）

父は元陸上自衛官。宮城県名取市での救助活動を指揮しました。

父に憧れ、防災に興味を持った北村さん。

中学生の時、陸前高田市で現地の同級生と交流する「絆交流」という行事に、学校の代表として参加しました。

「“自分の目で見てそこに住んでいる人の話を聞く”。あるいは活動した人の話を聞くことが非常に財産になると思う。それくらいかな、当時の娘に言ったのは」（父・厚さん）

「そんなことはない。自分が救助に行った時のこととかいろいろ」（北村さん）

「記憶と交流」ミュージックビデオで

北村さんは絆交流をきっかけに、今も年に1、2回、陸前高田に通っています。

「“後悔の話”を現地の語り部から聞くことが多くて、南海トラフ大地震が起きた時に自分たちが学んだことを活かして、震災で悲しむ人を減らしたい」（北村さん）

陸前高田の松田さんもまた、絆交流に参加したことで、防災に興味を持ちました。

2人は、絆交流の卒業生の集いで出会いました。

「陸前高田の街もすごく変わってきて、“今しかできないミュージックビデオ”があるんじゃないかと」（北村さん）

松田さんが選んだ曲は、絆交流でずっと歌い継がれている合唱曲『未来への翼』

“歌と映像で震災の記憶と交流の大切さを後世に親しみやすい形で伝えるたい”

ミュージックビデオには、避難や支援に関わった人の証言を

2人が主役のミュージックビデオの撮影が名古屋で始まりました。

「震災は暗いものだったが、“絆とかつながりがうまれていること”を知ってほしい。思い返してほしい」（松田さん）

ビデオには、避難や支援に関わった人の証言を入れることに。

2人の姿を見た『未来への翼』の作曲者や市役所の協力で、陸前高田での上映が決まりました。

上映前日。準備中の会場に、名古屋市の広沢市長の姿が。

「復興から絆交流へというのが、15年経ちしっかり根付いてきた」（名古屋市 広沢一郎市長）

Q.陸前高田市への名古屋市職員の派遣は今年終わるが

「15年経ち、ある意味で一定の成果や役割を果たしたというところで、一区切りかなと」（広沢市長）

15年続いた、名古屋市から陸前高田市への職員の派遣はこの3月で終わります。

「復興・支援」から「交流」へ。

「自分が名古屋に住み、震災も陸前高田で経験したわけではない中で、陸前高田や震災のことを描くことに怖さがあるし、陸前高田の人たちをどんな気持ちにしてしまうかわからない怖さ」（北村さん）

「私の主観だけど、絶対そんなことは誰も気にしない」（松田さん）

「名古屋の人にも自分の事として考えてほしい」

ビデオには、名古屋との交流や、陸前高田の震災当時の写真・証言などで、記憶の継承と交流の大切さというメッセージを込めました。

「娘の嫁いだ家のみんな5人が津波に流されてしまって、その孫3人と一緒に生活してきた。“絆”というのは本当にすごい。風化しないように、忘れないように伝えていってほしい」（鑑賞した市民）

今年、絆交流に参加した中学生。震災後に産まれました。

「自分から伝えていくことが自分の使命だと、今回の絆交流などを通して分かったので、これからどんどん交流をしていきたい」（今年の絆交流に参加した中学2年生）

思いをミュージックビデオという形にした2人。北村さんは引き続き大学で学び、松田さんは4月から地元の新聞記者に。

「震災から復興で街並みが変わっていくところなどを、もっと自分たちの生活に近いところで伝えていきたい」（松田さん）

「東日本大震災は遠い都市で起こった出来事だと思っていたが、陸前高田に来て、とても“自分の事”になった経験があって、名古屋の人にも自分の事として考えてほしいという思いで活動をしている。名古屋と陸前高田の絆が続いてくれたら、未来は明るいと思うし、続けるための努力はしていきたい」（北村さん）