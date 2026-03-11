【広島】新井貴浩監督「野手も投手もルーキーがすごくいい」「彼（勝田）はしっかり振り切ってから走る」一問一答
◆オープン戦 ＤｅＮＡ４―６広島（１１日・横浜）
広島は新人が大活躍した。初回無死一、二塁で、ドラフト１位・平川蓮外野手（仙台大）が右前へ先制打。２試合連続の適時打を放つと、守備でも４回無死二塁から石上の中前打を処理して本塁補殺を決めた。３位・勝田成内野手（近大）は３安打４打点。６回１死一塁では、右翼ポール際へプロ初本塁打となる２ランを放った。投げては、６回に５位・赤木晴哉投手（佛教大）が３者凡退。２位・斉藤汰直投手（亜大）は、１回無失点でプロ初セーブを挙げた。
新井貴浩監督の一問一答は以下
―勝田が本塁打
「うん、スライダーかな。パンチ力はあるから。彼はしっかり振り切ってから走る、しっかりスイングができる打者。だからポール際で切れずに、いいホームランだったね」
―打球が切れないのも技術
「もちろん。しっかり下半身で軸ができているから、あれが切れずにね。メカニック的にもいい打ち方」
―平川は毎試合いいところを見せている
「そうだね。１打席目もいいヒットだったし、守りも球際の強さが見える。走攻守に、いいプレーをみせてくれています」
―投手の新人も好投
「そうだね。赤木も良かったね。真っすぐが動いているし、強さもある。きょうも良かったし、斉藤汰直も投げる度に良くなっている。２人とも、いいものを見せてくれています」
―斉藤汰は９回に投げさせてみたかったのか
「いやいや、そこは９回になっただけ」
―ポジションは違うが、新人が競い合っている
「そうだね。きょうは（育成２位・岸本を含め出場が）５人かな。野手も投手も、ルーキーがすごくいいものを見せてくれています」
―先発の床田は５回２失点
「まずまずじゃないの。まずまず、いいピッチングだったと思います。また何回か投げて、まっすぐも上がると思うし」
―開幕投手は決まったか
「開幕、トコ」
―本人には伝えた
「伝えた、登板後に伝えた」
―どんな期待を
「そんなに重くならないでいい。今年のシーズンはトコから始まる。ピッチャーにとっては名誉な事だと思うから、頑張ってもらいたいね」