2026年、Uber Eatsの日本上陸から10年の節目を迎える。コロナ禍を経て市場規模は8000億円に達し、2019年の2000億円台から約4倍に拡大した。文藝春秋PLUSの番組「+BUSINESS」に出演した経済アナリストの馬渕磨理子氏は「一過性のブームではなく、完全に定着している」と語る。（全2回の1回目／続きを読む）

（初出：「文藝春秋PLUS」2026年2月11日配信）

フードデリバリー市場の構図

現在のフードデリバリー市場は主に4社が競う構図だ。圧倒的な王者がUber Eatsで、加盟店舗数12万以上、配達員12万人を擁し、唯一黒字を維持している。馬渕氏は「デリバリーと言えばUberというイメージは、10年かけて築き上げた地位」と分析する。楽天との提携でポイントが使えるようになり、割高感も解消されつつある。

追う出前館はLINE・PayPay経済圏を武器に巻き返しを図る。「LINEは高齢者にとって使いやすい。昔ながらの中華や定食屋が強い」と馬渕氏。menuはau経済圏とアニメIPで若年層を狙う。韓国のクーパンが展開するRocket Nowは送料無料で攻勢をかけるが、「どこまで赤字を続けられるか」という状況だ。

「24時間対応のコンビニ需要が高い」

馬渕氏自身、毎日Uber Eatsを利用するヘビーユーザーだ。「朝と夜、1日2回使うこともある。シャンプー、クレンジング、ティッシュ、トイレットペーパー、今は全部Uberです」。

当初はコンビニの商品を頼むことに罪悪感があったというが、「他のビジネスパーソンも使ってるって聞いて、いいんだと踏ん切りがついた」と振り返る。



馬渕磨理子氏

日本の特徴は深夜利用が他国より多いことだ。

「24時間対応のコンビニ需要が高い。東京は寝ない街として夜中も経済が回っている」

食品・日用品部門ランキングは？

実際、「Uber Eats トレンドランキング2025」の「食品・日用品部門」ランキングを見ると、1位は天然水2L、2位が牛乳1L、3位がコカ・コーラと飲料が上位を占める。「重いものを届けてもらっている方が多いのが特徴ですね」。

一方で15位の刻みネギや18位の豚肉細切れなど、料理中に「足りない」と気づいて注文する様子も垣間見える。馬渕氏は「コンビニとスーパーマーケットの中間みたいな存在」と表現する。

「ケバブ丼」でも「海鮮丼」でもない、1位のメニューは…

メニューの傾向がわかる「中小規模飲食店部門」のトレンドランキングでは、麻辣湯（マーラータン）が1位だった。「最初は流行っていることを知らなかったんですが、Uberで上位に出てきていたので頼んでいました。世の中のトレンドに疎くても、いつの間にか食べていた」と馬渕氏。店舗には一度も行っていないが、Uber上で何度も注文していたという。

2位がケバブ丼、3位が海鮮丼、4位がまぜそば、5位が弁当と続く。「Uberのランキングを見ると、今何が流行っているかわかる。2024年にはアサイーボウルがヒットし、株価も急騰していました」

Uber Eatsのランキング上位に入ることが外食トレンドそのものを形成する可能性もある。「リピートしてしまうので、トレンドがこの中から生み出されるかもしれない」。

コロナ以降、Uberで頼んでおいしかったので実店舗に行くという流れも生まれている。馬渕氏は「女性一人ではラーメン屋に入りづらいこともある。こっそり食べたいときにもおすすめ」と笑う。ラーメンは麺とスープが分離して届くため、伸びる心配もない。

配達員は雨の日こそ頼んでほしい

馬渕氏は企業取材で意外な事実を知った。

「寒い日や雨の日は配達員に申し訳ないと思って頼みづらいですが、実はむしろ頼んでほしいそうです。単価が上がるので、配達員もがんばって出ている方は歓迎している」

堂々と頼むことが、お互いにとってハッピーだという。

需要と供給のバランスも重要だ。「加盟店だけ多くて配達員が少ない、あるいは逆のパターンもうまくコントロールしてきた。新規地域に参入する際もデータを活用してバランスを取っている」と馬渕氏は評価する。Uber Eatsが10年かけて築いたのは、ブランドだけでなく、こうした仕組みでもあった。

