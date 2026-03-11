〈「ケバブ丼」でも「海鮮丼」でも「まぜそば」でもない…Uber Eatsの「トレンドランキング」で1位に輝いたメニューは？〉から続く

フードデリバリーはもはや外食の枠を超えている。文藝春秋PLUSの番組「+BUSINESS」に出演した経済アナリストの馬渕磨理子氏は「Uber Eatsは社会インフラのほうにシフトしている。買い物難民の方々に商品をお届けしていこうという社会課題を解決する方向性に向かっている」と指摘する。（全2回の2回目／はじめから読む）

フードデリバリーが社会インフラへ

Uber Eatsで頼めるのは飲食店だけではない。成城石井、マルエツ、マックスバリュなどのスーパー、ローソンやミニストップなどのコンビニ、ツルハドラッグやクスリのアオキなどのドラッグストア。さらにメガネスーパー、エディオン、クリーニング店、スマートフォン修理店まで加盟している。

馬渕氏が特に便利だと語るのが手土産の調達だ。「会食の30分前に『手土産がない』と気づいても、ゴディバをUber Eatsで頼んで支度しながら向かう。これがなかったら買い物だけで30分から1時間かかってしまいますよね」。訪問前に慌てて駆け回る必要がなくなり、時短効果は大きい。

子どもでも頼める「Uber Teens」

きめ細やかなサービスも登場している。「Uber Teens」は13歳から17歳の子どもが親の監視下で注文できる仕組みだ。「親が忙しい場合、お子様が一人で夕ご飯を頼める。配達員には年齢がわからないので安全性も保てる」と馬渕氏。かつては「このお金で今日は買ってきて」と現金を置いて出かけるしかなかったが、今は親がアプリで何を頼んだかも確認できる。



馬渕磨理子氏

まいばすけっとの「ピック・パック・ペイ」も興味深い。店舗側ではなく配達員が商品をピック・袋詰めして届ける仕組みで、「早いし、店舗側への負担も少ない」。

ロボット、ドローン、そして災害支援

未来の鍵を握るのは、ラストワンマイルの技術革新だ。Uber Eatsはすでにロボット配送の運用を始めており、馬渕氏は「過疎地域の買い物難民を救える。下道を走るロボット、規制緩和が進めばドローンで運ぶ時代も来うる」と期待を寄せる。

災害時の活用も視野に入る。

「日本は災害大国。被災地まで物を届ける役割がこれから期待される」

都市部では即時配達のニーズが高い一方、地方では高齢者支援が課題だ。「高齢者が免許返上してしまうと買い物にも行けない。デリバリーが普通に使えると助かりますよね」。

「店舗、配達員、顧客のウィンウィンウィン」

ただし、事業継続には課題もある。馬渕氏は「全員がハッピーであることが大事。店舗、配達員、顧客のウィンウィンウィンが成り立つバランスをUberはうまく取ってきた」と分析する。配達員の安全、店舗の信頼、手数料の工夫。「配達は無料じゃない。いろんな企業と連携しながら、できるだけお得に届けていく取り組みが必要」。

黒字経営も重要だ。「Uberは今黒字だが、赤字の企業は撤退や大手傘下入りを余儀なくされている。持続可能であるためには収益性が欠かせない」。

「安心して年を取れる」社会へ

馬渕氏は10年後の姿をこう想像する。「ロボットやドローンは実装され、さらに想像もつかなかった世界があるんじゃないか。ワクワクするし、安心して年を取れるかもしれない」。

フードデリバリーに頼って老後を過ごせる未来。免許返上しても大丈夫な社会。コロナ前の「出前」文化から始まった変化は、今や生活インフラへと進化しつつある。

