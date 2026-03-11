イーサン・ホークが、リチャード・リンクレイター監督の「ブルームーン」で初のオスカー主演男優賞候補入りを果たした。

映画『ブルームーン』 ©Sony Pictures Classics

長いキャリアで幅広い役に挑戦してきた彼が、これまで一度もこの部門にノミネートされてこなかったというのはやや驚き。だが、この映画の彼がこれまでにも増してすごいのはたしかだ。映画の冒頭から長いセリフをノンストップで語り続け、しかも観客を飽きさせないのは、長時間の舞台劇もこなしてきた彼だからこそできることである。

黄金コンビ誕生の影で、もうひとつのコンビが壊れた夜

舞台は1943年のニューヨーク、ミュージカル劇「オクラホマ！」がブロードウェイで初日を迎えた夜。作詞家ロレンツ・ハート（ホーク）は、上演後のパーティ会場であるレストランをひと足早く訪れ、バーテンダー（ボビー・カナヴェイル）に愚痴を垂れている。なぜなら、「オクラホマ！」は、これまでずっとハートが組んできたリチャード・ロジャース（アンドリュー・スコット）が、自分ではなくオスカー・ハマースタイン（サイモン・デラニー）という別の作詞家を選んで作った初の作品なのだ。

ロジャース＆ハマースタインは、その後、数多くの名作ミュージカルを生み出していく。しかし、この黄金コンビが生まれる前にあった、もうひとつのコンビの片割れがどうなったのかについては、あまり知られないできた。そこに注目したのは、脚本家ロバート・カプロウだ。

「ソングライターになることを目指していた20代の頃、リンカーン・センターの図書館で、リチャード・ロジャースのインタビュー録音を聴いたんだ。3時間の会話の中で、話題がハートを捨ててハマースタインを選んだことになると、急に声のトーンが冷たくなるのを僕は感じた。ロジャースは、自分のキャリアのために、その厳しい決断を下さざるを得なかったんだよね。そこを掘り下げたいという願望を、僕はそのときから持ち続けてきたんだ」（カプロウ）

その脚本に興味を示したのは、カプロウの小説「僕と彼女とオーソン・ウェルズ」を映画化したことで親しくなっていたリンクレイター。

「『オクラホマ！』の初日の夜を見捨てられた男の視点から見つめるのは、とても興味深い。それに、ハートは、パートナーからだけでなく、時代からも置いてけぼりにされたんだよ。自分に『賞味期限』があるなんて、誰も思いたくないものだ。若い頃、僕はロジャース＆ハマースタインのファンだった。だが、ハートについてはあまり知らなかった。だからこそ、ロバートが書いた脚本に、僕は強く心を惹かれたんだよ」（リンクレイター）

「頭が禿げ上がった背の低い男」をイーサン・ホークが演じた経緯

「恋人までの距離（ディスタンス）」3部作、「6才のボクが、大人になるまで。」で組み、個人的な友人になったホークに脚本を渡したのは、あくまで気軽な気持ちから。「イーサンにどう役をオファーしたか、全然覚えていない」と言うリンクレイターに対し、ホークは「そう、僕のゴリ押しで決まったキャスティングだ」と返して、ふたりは笑い合った。

「脚本があまりにすばらしく、『声に出して読んでみよう。ラリー（ハート）の部分は僕が読む』というところから始まったんだよ。もし、リック（リンクレイター）が、『この役にはどの俳優が良いだろうね』とほかの誰かを考えたとしても、僕は受け入れただろう。僕らの友情はそんなことでは壊れないほど強いから。だけど、僕には、この役を演じる自分を完璧に想像できたんだ。僕はラリーにすっかり惚れ込んでしまった」（ホーク）

「あれがイーサン・ホークだとはしばらく気づかなかった」という声は、映画を見た人の間でよく聞かれる。たしかに、頭が禿げ上がっていて背の低いこの男性は、ホーク本人とまるで別人。髪型はともかく、身長をどう調整したのかは気になるが、リンクレイターもホークも、そこははっきり言いたがらない。

「これはシンプルな映画で、僕たちはリアリティ、自然であることを重視した。コンピュータを使ったトリックなどは、やらないと決めていたよ。僕たちが使ったのは、バスター・キートンやチャーリー・チャップリンの時代からある古いテクニック。彼らはどうやれば良いのか知っていた。昔の映画では、小柄な男を大きく、パワフルに見せるということを、しばしばやっている。僕たちはひとつのやり方でなく、ショットによって違ったアプローチをした。美術監督、衣装デザイナー、撮影監督らと密に話し合いつつね。これは多くの人たちの努力によって実現したものさ」（ホーク）

「ハマースタインを演じるサイモンは身長179センチ、イーサンは182センチ。だが、ふたりが一緒のシーンで、イーサンは彼を見上げる。現場はまるでダンスの振り付けを正しくやるような感じだったね」（リンクレイター）

ロジャースを演じるスコットも、若干ホークより身長が低い。ハートとロジャースが顔を合わせるシーンは、最も感情的な場面のひとつ。

「自分が成功への階段を登っているときに友人が落ちていくのは、ものすごく辛い。その友人には才能と情熱があると知っているなら、なおさらだ。その友人と大切な時間を過ごしてきたのに、今、彼を置いていかなければならないなんて。リチャードは、この夜、そんなところにいる。もっとも、彼は、このミュージカルが大ヒットして、自分がますます大物になっていくことを、このときはまだ知らないのだけれど。この瞬間の彼は、手応えと同時に恐れを感じている」（スコット）

そんなロジャースの気持ちに共感するのは、スコットだけではない。だからこそ、この小規模な映画は高い評価を得たのだ。

「友情が壊れた経験は、誰にでもあるはず。仕事上の関係が失われて、自分は不要な人間なんだと感じたことがある人も、きっと少なくないだろう。人生のどこかでそういったことは起きるもの。だから、忘れられた人物のほとんど知られていない話なのに、観客は寄り添いたいと感じるのではないかな」（カプロウ）

「悲しい話だけれども、ここに登場する誰にも悪意はない。僕はそこも好き。登場人物は、お互いに優しくあろうとする。にもかかわらず、心が傷つくのは避けられない。この話はまた、敗者も愛そうということも語ると思う。たしかに、ハートには欠点がたくさんある。でも、自滅的な行為は、世の中にとって良くないんだ。彼のような人を手助けしてあげるべきなんだよ。この映画には愛がたっぷりある。僕はこの映画を心から誇りに感じる。そんな映画に思い入れをしてくれた多くの人のこともね」（ホーク）

（猿渡 由紀）