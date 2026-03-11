ワールドベースボールクラシック(WBC)の1次ラウンド・プールCを全勝で1位通過した侍ジャパン。今後の戦いの舞台であるマイアミに到着しました。

ここで注目されるのはダルビッシュ有投手との再会について。ダルビッシュ投手は昨オフに肘の手術を受け、今大会は代表入りとはなりませんでした。それでも現役選手としては異例となる「アドバイザー」として宮崎キャンプに参加。ピッチクロックやピッチコムへの助言を行ったり、選手の悩みに答える姿を多く見せていました。

キャンプを終えてダルビッシュ投手はチームを離脱。選手たちは練習試合などをこなし、東京プールに挑みました。そんな東京ドームの侍ジャパンベンチに飾られたのはダルビッシュ投手のユニホーム。これを見たダルビッシュ投手も「宮崎合宿最終日にマイアミで返してねってユニフォーム渡したらこんな事してくれて感動しました」と思いを明かしていました。

大谷翔平選手は以前、「(日本では) 残念ながら入れ違いで会うことはなかったですけど、マイアミで勝ち進めば行くよっていう話はされていたので」とダルビッシュ投手との再会について言及。続けて「(マイアミに)行った先でまたご挨拶できれば、チームとしても士気があがって勝ち進んでいける」と語っており、“ダルビッシュパワー”をもらったナインのさらなる躍動にも期待がかかります。