野球において「最も点を取れる打順」とはどのような並びなのだろうか。近年はメジャーリーグを中心に、大谷翔平やアーロン・ジャッジなど最強の打者を上位に置く「2番最強説」がトレンドとなっている。

【画像】ガリガリの「ダルビッシュ有」、ぽっちゃりキャッチャーの「村上宗隆」、ドラフト指名後の会見が終わった瞬間に涙をこぼした「菊池雄星」…WBC戦士の劇的すぎるビフォーアフターを写真で一気に見る

一方、日本のプロ野球では依然として「4番最強説」が根強い。果たしてどちらが正しいのか？ 日米のイニング別得点データを分析した元ヤクルトの名手・宮本慎也氏は、「村上宗隆は2番、岡本和真や山川穂高は3番がいい」と言葉を残した。



岡本和真

かつて「つなぎの2番」として生きた宮本氏が、現代野球のデータと自身の経験から紐解く“新しい打順の最適解”とは。同氏の著書『プロ視点の野球観戦術』（PHP新書）より抜粋して紹介する。

◆◆◆

適切な打順の並びは？

大量得点を狙うために、どういう打順を組んだ方がいいのでしょうか？ 送りバントをするより、打っていった方が得点する確率が高いことは統計として分かっています。

なおかつ「得点力」を上げるなら、打席が多く回ってくる上位に、打てるバッターを置く方がいいという考え方も紹介しました。

そこでセ・リーグ、パ・リーグ、セ・パ合計、メジャーの4パターンに分けて、イニング別の得点割合を調べてみました（表2-2）。

説明する必要もないでしょうが、9回はリードしている側の裏の攻撃がありません。延長戦も行われないケースの方が多く、得点は少なくなるイニングです。攻撃数そのものが少ないので、9回と延長回は除外して考えます。

日米を比較して、一番の違いとして目についたのは初回の得点割合です。日本はセもパもセ・パ合計も、初回が頭ひとつ抜けて得点割合が高いのですが、メジャーは4番目の得点割合です。つまり1、2番に最強打者を置くより、3、4番に最強打者を据えた方が、初回の得点割合は高くなるということです。

初回に得点を取る、または大量点を狙うなら、1、2番でチャンスメークし、3、4番で得点するという日本流の打順の考え方が得策だということでしょう。

そして2回の得点割合は、日米どちらも低い順位になります。セが6番目で、パが7番目。セ・パ合計でも7番目です。メジャーの得点割合は8番目で、9回と延長戦を除くと最下位になります。

やはり2回というイニングは、打順でいえば下位打線に回ってくる確率が高いイニングです。日米ともに得点割合が低くなって当然の結果なのでしょう。

3回と4回は日米の差が少ないイニングといえるでしょう。

3回は1、2回がすんなり終われば下位から始まる打順です。その反面、1、2回で得点を取るなり、走者を出していれば上位打線に回ります。得点が入りづらい反面、ビッグイニングになる可能性を秘めています。得点割合を見ても、セが4番目、パが5番目、セ・パ合計が3番目（7回と同率）で、メジャーが4番目です。全体でいえば、真ん中ぐらいでしょう。

4回は日米ともに得点割合が高いイニングです。これは上位打線に回ってくる確率が高いイニングだから、当然の結果といえるでしょう。

そして1回と同様に、日米で最も違いが出るイニングが5回です。メジャーでは最も得点割合が高いイニングですが、日本ではパが4番目、セが7番目で、セ・パ合計では6番目です。

興味深いのは6回にも似たような傾向があることです。メジャーの得点割合は2番目（4回と同率）で、日本ではセが3番目とまずまずですが、パは6番目で、セ・パ合計は5番目になります。

全体の得点能力を上げるならメジャーの「2番最強説」の方がいいが…

試合中盤以降になると、何番から始まるかに差が出てきます。4回は比較的上位打線に回ってくる可能性が高いため、日米ともに得点割合が高くなりますが、いいバッターを1、2番に置く傾向が強いメジャーでは、5回と6回で得点割合が高くなり、いいバッターを3、4番に置く傾向がある日本は、クリーンアップに打順が回ってくる確率が低いからだと思います。

傾向を分析すると、メジャーは4〜6回での得点割合が高く、日本は初回、4回で、セは6回、パは7回です。特に中盤以降はメジャーの得点割合が高いイニングが続くのに対し、日本はセ・パともに得点割合の高いイニングがバラけ気味になっています。

その結果が8回に出ているのではないでしょうか？ 日本はセ・パともに得点割合は8番目で、セ・パ合計も8番目です。順位は1つしか違いませんが、メジャーは2回を上回る7番目です。これはいい打者が1、2番で、3、4番に据えるより打順が回ってきやすいということでしょう。

先ほども説明しましたが、初回だけの得点確率と得点数を上げるのであれば、日本の「4番最強説」は正しいのですが、トータルで全体の得点能力を上げるという観点なら、メジャーの「2番最強説」の方がいいのではないでしょうか。

もちろん、チームのメンバー構成によっても違いはあります。あまりにも下位打線に打てないバッターが多いのなら、初回で得点を奪って逃げ切る「4番最強説」で組む打順の方がいいのかもしれません。

特にDH制のないセ・リーグは、そうした方がいい可能性は高まるでしょう。しかし2番に小技が利く選手を置くぐらいなら、4番を打つ選手を3番にした方が、打席数も上がるし、得策だと思います。

走力との兼ね合いも考慮する必要が出てくるでしょう。打力があってもあまり足が遅いと、塁上で流れが止まってしまいます。身体能力が高い選手が多いメジャーの強打者は、比較的スピードのある選手が多いと思います。しかし日本のパワーヒッターは「長距離砲」＝「足が遅い」という傾向があります。その場合、2番に上げると弊害が出る可能性はあります。3番ぐらいがいいのではないかと思います。

“4番ではもったいない”バッターとは

最後に具体的な話をします。ヤクルトの村上選手は4番を打っていますが、意外と走力があります。警戒されている中、盗塁はできませんが、隙を狙って盗塁するぐらいのスピードがあるのです。それならば4番はもったいない。メジャー流の2番を打たせていいバッターだと思っています。

逆に巨人の岡本選手やソフトバンクの山川穂高選手はどうでしょう？ 2人とも走力はありませんが、4番より打席が回ってくる確率が高い3番の方がいいと思っています。

下位打線が打つのなら、大谷選手のように1番に最強のバッターを置いた方がいいでしょう。

個人的な結論になりますが、総合的に考えると、「4番最強説」はもったいない部分が多く、「2番最強説」にしなくても、打席数が多く回ってくる3番が適切だと思います。

チーム状態や選手の好不調によって打順の考え方は変わります。しかし固定観念に縛られてはいけません。1番から9番まで9イニングのトータルで「得点力」が上がるように考えて打線は組むべきでしょう。

「つなぎの2番」は過去の話

最後にもうひとつ、私が2番を打っていたときの話を付け加えておきましょう。

当時、1番を打っていたのは、同級生の真中満でした。内角打ちは天才的にうまく、積極的に打っていくバッターでした。

ある試合、真中は2打線連続で初球を打って凡打しました。すると3打席目も初球を打ってアウトになりました。

さすがに怒りが込み上げてきました。2番を打ったことがある選手なら分かるでしょうが、1番が初球を打ってアウトになると、初球から打ちにいけなくなります。たった2球で2アウトになるわけにはいかないからです。相手のバッテリーは、私が打ってこないのを見越して、簡単にストライクを取りにくるのです。

当時の若松勉監督が私を2番に起用したのは、チーム打撃に徹するからです。若松監督ならどう考えるか？ おそらく初球から打ちにいってヒットを打っても、怒られる可能性がありました。打ちにいきたい気持ちを必死に抑えましたが、ベンチで真中と顔を合わせると、抑えが効かず「お前、初球ばっかり打つなよ！」と文句を言いました。するとあっけらかんとした顔で真中は「えっ、なんで？」と答えました。「3打席も連続で初球を打ちにいったら、こっちが迷惑なんだよ」と言うと、「相手だってもう初球は打ってこないと思うじゃん」という答えでした。

「こっちの身になってみろ。お前が初球ばっかり打つと、こっちは1ストライクまで打てなくなるじゃないか」と文句を言い返しましたが、心の中では「こういうタイプが1番打者なんだな」と妙に納得したのを覚えています。

実際、私は2番をメインに打っていたシーズンでは、2000年を除き3割を打てませんでした。クリーンアップ前の打順で必死に抑えにきたということもありますが、やはり2番は1番打者がダメだったときの「尻拭い」も仕事のひとつでした。

今の時代の「2番打者」とは、まったく違う考えです。今の時代なら、私はどうだったのでしょう？ 自由に打ちにいって打者としての能力が上がった可能性もありますが、私の持ち味はなかったかもしれません。

〈源田壮亮でも、牧原大成でも、小園海斗でもない…今の日本球界で「ジャンピングスローをやってもいい」と認められる“2人”の選手とは？ ゴールデングラブ賞10回の名手・宮本慎也が語る“守備の真髄”〉へ続く

（宮本 慎也／Webオリジナル（外部転載））