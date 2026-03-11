１０日のＡＢＣテレビ「相席食堂」に尾木ママこと尾木直樹氏（７９）が登場した。

千葉県佐倉市を旅する旅人として参加。街を探訪していた尾木ママが突然、立った状態で土の中に埋められ、首だけを出している映像が映り、千鳥が「違う違う」「なんで！」と叫んでＶＴＲをストップ。

最近番組で、昨年７月に芸人・アタック西本を野菜畑に大根のように埋めたのをきっかけに、ゲストとどういう交渉をしているのか、出演したつまみ枝豆、中丸雄一、紫吹淳を次々にロケ先で土に埋めるシリーズを展開している、「タレント埋め師」の女性ディレクターが今回も…。

ノブが「笑うよりびっくりするのよ、人埋めって」と困惑し、千鳥大悟「このくらいの歳の人を埋めるな！体が冷えたら危ない」と叱った。

土に埋められた尾木ママは秘書に記念撮影させ、「ピースしたいのに、手が出せない」「呼吸するのもね、結構気合い入れないと、お腹が膨らまない」と言っており、ノブが「怖いって！」と声をあげた。

ネットでも話題となり「尾木ママを埋めるのは怖いって…ｗ」「尾木ママにも埋め師の魔の手がｗ」「尾木ママロケ、埋め師ディレクターだったかｗ」「７９歳を埋めるなｗ」との反応が投稿された。