吉田沙保里＆武井壮、“最強の2人だからできるポーズ”に反響「CGじゃないの!?」「ついに現実もバグり始めたかww」
女子レスリングで五輪3大会連続金メダルを獲得した吉田沙保里（43）と陸上・十種競技の元日本王者としてバラエティーなど多方面で活躍中のタレント・武井壮（52）が9日、ワークマン公式インスタグラムに登場。“2人だからこそできる”演出に反響が集まっている。
【動画】「CGじゃないの!?」吉田沙保里＆武井壮“最強の2人”だからできる驚がくのポーズ
投稿には「最強の2人だからできるポーズ！」とコメントがあり、その言葉通り、常人離れした体幹と筋力を感じさせる衝撃的なポージングが収められていた。
吉田は、手足をついて体を支えるブリッジの準備のような、四つん這いの体勢を取り、吉田の膝に武井が座り、足を伸ばしてつま先を吉田の脇に引っ掛ける。その状態から武井は体全体を水平に伸ばし、吉田も支えていた両手を床から離すと、互いに上半身が浮いた状態になっている。2人はこの体勢のまま笑顔で余裕の表情を見せ、両腕を広げてポージングしたまま数秒間キープしていた。
これに、撮影スタッフらからは拍手が起こり、武井は「完璧！」と声を出し吉田と満足気にハイタッチを交わしている。
投稿には「※CM上の演出です。本製品の効果効能は安静時に着用した場合です。効果には個人差があります。安全に配慮して撮影しております」とコメントが添えられ、2人だからこそできるポーズだと伝えられた。
驚異的な体幹を見せた2人に、コメント欄には「CGじゃないの!?」「ついに現実もバグり始めたかww」「すごすぎる」「人類最強が揃った」「最強タッグ」などの声が寄せられている。
