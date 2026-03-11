〈村上宗隆は2番、岡本和真は3番がいい…名手・宮本慎也がデータで導き出した“4番最強説”を貫く日本への疑問〉から続く

近年、日本のプロ野球でもメジャーリーグのようにシングルハンドでゴロを捕球し、華麗にジャンピングスローを決める内野手が増えてきた。

【画像】宮本慎也に「ジャンピングスローをやってもいい」と認められた“2人”の選手を写真で見る

しかし、ゴールデングラブ賞を10度獲得した名手・宮本慎也氏は、メジャー流の守備を日本人がそのまま真似ることへ警鐘を鳴らす。そこには、日米の決定的な「上半身の強さの差」と、日本の指導現場にはびこる「捕球の勘違い」があるという。同氏の著書『プロ視点の野球観戦術』（PHP新書）より抜粋して紹介する。



宮本慎也 ©文藝春秋

◆◆◆

メジャー流守備論vs.日本式守備論

「両手キャッチ」と「シングルハンドキャッチ」。ひと言では言えないような細かい違いはありますが、大きく分ければ、メジャー流はシングルハンドキャッチを重視し、日本式は「両手キャッチ」を重視していると言えるでしょう。

言葉で伝えるのは難しいのですが、ここではメジャー流と日本式の守備の違いを詳しく解説したいと思います。

まず、一番の違いは「ハンドリング」に対しての考え方です。メジャーがシングルハンドキャッチを重視するのは、「捕る」に重点を置いているからです。逆に日本は、「捕る」と「投げる」を同時に重視しているといえるでしょう。

ここで付け加えると、シングルハンドキャッチをすると、捕りにいく際、勢いがついてしまうため、頭が下がりやすくなります。両手で捕りにいっても頭は下がりますが、シングルハンドキャッチほどは勢いがつきません。

メジャーと日本では身体的な特性の違いがあると思います。外国人は日本人より上半身の力が強く、肩の強さが根本的に違います。少々体勢が崩れた状態でも、強い送球ができます。ジャンピングスローをする内野手が多いのも、肩の強さがあるからです。ジャンピングスローというのは、文字通りジャンプしながら体を捻って投げます。体幹の力も必要ですが、足が地面に着いていないため、腕の力が必要になります。

では、日本人にはジャンピングスローが必要ないのかと聞かれれば、「できた方がいい」と答えます。しかし、肩の強い選手や送球距離が短いときに限られるでしょう。例えばショートがセカンドに送球するとき、セカンドがファーストに送球するときです。

実は私もPL学園時代にジャンピングスローをやったことがあります。逆シングルでキャッチして、振り向きざまにセカンドに送球したときでした。当時は1つ上の先輩の片岡篤史さんがファーストにいました。セカンドへの送球はアウトになったのですが、ワンバウンドしてしまいました。その後、練習が終わったときに「お前はそんな派手なプレーをするな！」と激怒されました。

皆さんもご存じのように、PL学園での先輩・後輩は絶対です。口答えもできません。その後、片岡さんのいる前でジャンピングスローはしていませんが、本当に必要ないのか？という疑問が残りました。

そこで出た結論が、先ほどの答えです。ジャンピングスローは簡単だし、動きに華があります。プロはファンが喜ぶようなプレーも必要だし、絶対にやってはいけないとも思っていません。

ただ、メジャー選手のように肩が強いのであればいいのですが、普通の肩なら送球距離が短いときだけです。例えばショートからファーストにジャンピングスローで投げる場合、そこそこの距離があります。それでも肩の強い外国人なら強い送球ができますが、日本人だとそうもいきません。ジャンピングスローをするより、しっかりと両足で踏ん張って投げた方が、しっかりした送球ができるし、結果的にファーストまで届く時間も短くなります。今の日本球界でジャンピングスローをやっていいのは、広島の矢野選手とDeNAの森敬斗選手ぐらいでしょう。これが私の、ジャンピングスローをした方がいいのか、悪いのかという疑問に対しての答えです。タイムを計ったことはありませんが、いろいろな選手のプレーを見ていて確信しています。

この肩の強さの違いが、根本的な守備論の違いにつながっているのだと思います。

日本式のハンドリングがヒザを地面につけずに練習する理由

ハンドリングの練習をする場合、メジャーでは両ヒザを地面について近距離から弾み際をキャッチする練習がメインです。日本の場合、ヒザをつけずに練習します。もちろん、両方をやる場合もありますが、どちらで練習することが多いのかという視点で見れば、このような違いがあると言えるでしょう。

ヒザを地面につけて行うハンドリングの練習と、地面につけずに行うやり方の違いを説明しておきましょう。

当たり前ですが、地面にヒザをついてしまえば、ほぼ足を使えません。ハンドリングの練習なのですから、足を使わずにハンドリングだけで捕るという理屈は、理にかなっています。

そして低く構えたグラブを、弾み際に合わせて前に突き出すような形で捕ります。グラブを下から上に使うという点でも、理屈からいえば間違っていません。

どうしてグラブを前に突き出すような動きをするのでしょう？ それは足が使えないからです。弾み際で捕る場合でも、多少は弾むタイミングが思ったよりズレるときがあります。グラブを前に出していくことで、捕球するゾーンを長くするためだと考えられます。

では、日本式はなぜヒザを地面につけないのでしょう。ゴロを捕るときは、足を使うことを重視しているからです。だからハンドリングと言ってもヒザを柔らかく使って捕ります。そのため、必要以上にグラブを突き出して捕りにいきません。ヒザを使う分だけ、グラブは前に出るイメージです。もちろん、グラブを下から上に使うのですが、極端に前に突き出すような捕球動作にはなりません。

間違った理論が、シングルハンドキャッチを流行らせている

よく日本式の捕球は捕る瞬間に「引くようにする」と教える人がいます。これは「打球を包み込むように捕る」という表現を実行する際の動きを勘違いしているからです。ここは大事なので勘違いしないでほしいのですが、基本はキャッチするまでグラブを引いたりしません。足が前に出ているので、そう見えるのでしょう。

ファースト以外の内野手は、たいていの場合、自分の左方向に投げます。当然、体の勢いは斜め左前につきます。そして捕った後に体の正面にグラブを持っていきます。そのため、グラブを引いて捕っているように見えやすいのです。

グラブを突き出すようなメジャー式のハンドリングでも、実際に試合でイージーゴロをさばく場合、グラブを突き出すようには使っていません。グラブを突き出すように前に出せば、下から上げていくときにグラブが寝てしまいます。グラブを立てるように使えなければ、捕球面を広く使えなくなってしまいます。自分が捕るタイミングから少しズレた場合、グラブを突き出すようになることがありますが、基本は腕ではなく、足やヒザを使ってグラブを前に出していくのが正しい捕球だと言えるでしょう。グラブと打球が衝突しないように、優しく扱うように捕るのが正解になります。

私はメジャーの選手が日本式の捕球練習をすれば、もっとうまくなると確信しています。ただ、野球先進国のメジャーが、日本式を取り入れることは絶対にあり得ないでしょうが……。

ここでひとつ、日本式の守備で、多くの人が間違った教え方をしていることがあるので紹介します。

日本ではゴロを捕った場合、上体を起こさずにそのまま低い体勢で投げろと指導する人がいます。理由はよく分からないのですが、体を起こす動作で投げると、目線がブレやすいという理由からのようです。

守備についての大きな間違い

これは大きな間違いです。早めに体を起こせば、縦振りのスローイングが可能です。仮に捕球した体勢から頭が上がっていかないように投げようとすれば、スローイングは横振りになります。スローイングが安定しない一番の理由と言っていいでしょう。こういう間違った指導があるから、シングルハンドキャッチに走る選手が増えるのだと思います。シングルハンドキャッチをすれば、初めから頭の位置が高いため、上体も起きたままです。その方がスローイングもしやすく、送球ミスも減ります。日本の間違った理論が、シングルハンドキャッチが流行る原因になっているのだと思います。

守備については、まったく新しい常識というものはないと思っています。日本式の守備論はメジャー流と比べると、厳しくて疲れます。だから飛び付いても捕れないようなノックに嫌気がさして、否定するような風潮が生まれるのでしょう。でも、飛び付いても捕れないような打球に飛び付くことも、自分を鍛えることになります。飛び付けば体幹に力が付くし、受け身の練習にもなるでしょう。飛び付いて捕球しようとしても届かない打球はあります。しかし、二塁走者がいる場合、届かなくても飛び付くことによって走者が「捕るかも」と思えば、ホームに突入することをためらう場合もあります。そういう練習だと思ってやれば、決して無駄にはならないのです。

（宮本 慎也／Webオリジナル（外部転載））