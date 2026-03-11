歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムのストーリー機能を更新。

4月からスタートする全国アリーナツアー「ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 -Scapegoat-」のリハーサルで多忙な日々を送る中、束の間のオフの様子を綴りました。



【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 「脳が覚醒しすぎててリハ期間中は全く眠れなくなるタイプだけど」 ＳＮＳにオフショット公開 「ふとした癒しを見つけては脳を緩めようというあがきはしていて」





浜崎あゆみさんは「脳が覚醒しすぎててリハ期間中は全く眠れなくなるタイプだけど、ふとした癒しを見つけては脳を緩めようというあがきはしていて、」と、投稿。





続けて「例えば今日のミルクのスカーフがミニストップやんとか、」と、綴ると、愛犬の写真をアップ。







更に、続く投稿では「息子のオモチャのライスがガチのキッチンに置いてある上に、 お手伝いさんの誰かがラップまでかけてくれてるやんとか、」と、微笑ましい微笑ましい光景を写真と共に綴りました。









そして「超ド級にビビりで緊張しいなわたしに歯医者の先生がでっかいスティッチのぬいぐるみ用意してくれてたなーとか」と、記しました。







最後に、浜崎あゆみさんは「今夜もそんな事で頭をいっぱいにしてみよう。明日は明日の気持ちに従ってまた作品を創ろう。」と、その思いを綴っています。



この投稿にファンからは「こちらもニヤニヤしながらストーリーみて癒されました。笑」・「あゆみちゃん、おやすみなさい」などの反響が寄せられています。





日々、浜崎あゆみさんは、自身のＳＮＳに、ライブのリハーサルの様子を投稿しています。



【担当：芸能情報ステーション】