犬が優しく触ってくるときの心理

1.「ねぇ」と声をかけている

犬が「ねぇ」と声をかけるとき、優しく触ってくることがあります。

言葉の代わりなのです。ただ単純に“声をかけたかっただけ”ということもありますし、スキンシップやコミュニケーションをしたかったということもあります。

優しく触った後、満足したように離れていく、という特徴があります。「何だったんだ？」と思われるかもしれませんが、犬なりのコミュニケーション手段なのです。

2.甘えたい・構ってほしい

甘えたいときや構ってほしいとき、犬が優しく触ってくることがあります。

飼い主がスマートフォンに夢中になっているとき、自分に注目してもらいたくて、優しく触ってきたり、ジッと目を見つめてきたりすることがあります。

頭を撫でてあげると嬉しそうにしたり、「抱っこして？」とおねだりしたり、どのようにしたら甘やかしてもらえるのか、構ってもらえるのか、ということを分かっている犬の行動です。

「構ってー！」「抱っこしてー！」と、飛びついたり吠えたりしたとき、叱られた経験や構ってもらえなかった経験から学習しているのです。

3.要求したいことがある

要求したいことがあるとき、犬が優しく触ってくることがあります。

「お散歩に行きたい」と要求して優しく触ってくることがありますが、外に行かなければ排泄することができない犬にとっては一大事です。犬からの排泄のサインを見逃さないようにしましょう。

「おやつがほしい」「ごはんがほしい」と要求されたときは断っても大丈夫です。基本的には、飼い主が決めた時間と量で与えることが大切です。

そうすることで無駄な要求吠えはなくなりますし、肥満などの病気の予防にもなります。

4.飼い主のことを心配している

飼い主のことを心配しているとき、犬が優しく触ってくることがあります。

飼い主が不安なとき、緊張しているとき、悲しんでいるとき、落ち込んでいるとき、その気持ちを愛犬は読み取っています。

いつもと違う飼い主の様子に愛犬も不安になり、様子を伺いたくて優しく触ってくることがあります。

飼い主が悲しんでいるときや落ち込んでいるときでは、「大丈夫だよ」「心配ないよ」「そばにいるよ」と慰めたくて、優しく触ってくることもあります。

愛犬がソフトタッチしてくるときの適切な対応

まずは、優しい笑顔を向け、優しい声掛けをしましょう。何かに夢中になっているとき、作業をしているとき、つい声を荒げてしまうことがあるかもしれません。

愛犬に触れられてはいけない物を扱わなければならないとき、刃物などの危険な物を扱わなければならないときは、別室で行うようにすると叱らずに済みます。

そして、愛犬がソフトタッチしてくる意味や気持ちを確認しましょう。飼い主に伝えたいことがあって、優しく触ってくるのです。

犬の気持ちは仕草や行動だけでなく、表情や耳の動き、しっぽの動きや鳴き声にもよくあらわれます。しっかりコミュニケーションしてみましょう。

まとめ

犬が優しく触ってくるときの心理を4つ解説しました。

「ねぇ」と声をかけている 甘えたい・構ってほしい 要求したいことがある 飼い主のことを心配している

犬が優しく触ってくるのは、飼い主や家族ばかりではありません。

他人を優しく触ってくることもありますし、他犬を優しく触ってくることもあります。言葉を話すことのない犬にとっては、スキンシップやコミュニケーションの手段なのです。

体調の変化や異常を訴えていることもあるかもしれませんので、犬が優しく触ってくるときは、犬の様子をよく観察してみることも大切です。