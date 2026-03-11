パパのオナラに過剰反応をした子犬の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で345万5000回再生を突破し、「可愛すぎる」「おならのしがいありますねw」「何度もみちゃいました」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：男性のおしりに顔を突っ込む子犬→『オナラ』をした結果…とんでもなく可愛い『ブチギレる光景』】

パパと添い寝していた子犬が…

Instagramアカウント「corgi_chill」の投稿主さんは、コーギー犬『チル』ちゃんの可愛い姿を紹介しています。この日、チルちゃんはパパとソファで添い寝していました。大好きなパパのそばで、ゆったりとリラックスしていたそう…。

チルちゃんは、ふとパパのお尻に顔を突っ込んだといいます。しかし、ここでアクシデントが勃発。パパがオナラをしてしまったのです…！！

臭いニオイを瞬時に察したチルちゃんは、怒り心頭。パパのお尻に前足をあてて、ホリホリと掘り始めたのでした。掘るだけでは収まらず、「これなんなの～！！」と言わんばかりにカミカミしていたとか。

大暴れする姿に笑いが止まらない♪

怒りが収まらないチルちゃんは、あれこれと体勢を変えながらパパのお尻に攻撃し続けたそうです。その姿に、思わず笑ってしまうママ…。お股の方まで噛みつこうとするワンシーンも。

実は、パパがチルちゃんの顔に向けてオナラをしてしまう場面は、今回が初めてではありませんでした。度重なるパパのイタズラに、チルちゃんは大暴れして不思議な体勢に…！！ニオイに耐えきれなくなったのか、体を折り曲げるように仰向けになったといいます。

それでも絶対にお尻のそばを離れようとしないのは、パパが大好きだからこそなのではないでしょうか♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「なんで逃げずに掘り掘りしてるの～(笑)」「めっちゃ臭かったんやなあ」「うちの子と全く一緒です！」など沢山の反響がありました。

やんちゃなチルちゃんにホッコリ

チルちゃんは、とってもわんぱくで元気いっぱいなわんこ。子犬のころには、ケージから脱走を試みることも少なくなかったといいます。

ケージをよじ登って頭をねじこみ、前足に力を込めて体を通そうとするチルちゃん…。しかし、まんまるなお尻が詰まってしまい、脱出は失敗に終わったとか。お尻関係のトラブルに巻き込まれがちなチルちゃんなのでした！！

Instagramアカウント「corgi_chill」には、チルちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「corgi_chill」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。