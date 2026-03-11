ギャップがありすぎるシベリアンハスキーの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で108万7000回再生を突破し、「可愛くて息できないｗｗ」「吹きだした」「独特なお散歩ですね(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：帰宅拒否をする大型犬→なんとか運び出した結果…犬とは思えない『まさかの移動方法』】

散歩拒否した犬の選択

Instagramアカウント「mamezou520」の投稿主さんは、シベリアンハスキーの豆蔵くんと大福くんの日常を紹介しています。今回投稿したのは、2匹をお散歩に連れて行ったときの1コマです。帰宅直前、豆蔵くんが地面に寝そべって動かなくなってしまったのだそう。まだパピーの大福くんをショルダーバッグに入れていた投稿主さんは、どうやって帰ろうか困ってしまったといいます。

その後の展開を撮影していたのは、友達犬の飼い主さん。友達犬が心配そうに見守っていると、やっとのことで豆蔵くんが登場。しかし、豆蔵くんは、なぜか「台車」に乗っていたのでした…！！

豆蔵くんは、台車に乗って帰るなら問題ないと判断した模様。台車の上で満足そうに微笑む姿が愛おしい…♡

想定外の帰宅方法に爆笑♪

まったく予想していなかった展開に、友達犬も思わずクンクンとニオイを嗅いでいたとか。友達犬に見守られる中、豆蔵くんは、誇らしげな表情で悠々と運ばれていったそうです。

ちなみに、家まで約10秒で到着する距離だったといいます。カッコイイ風貌からは想像できない姿に、思わず笑ってしまう1コマでした♪

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「登場の仕方がコントですね(笑)」「本来運ぶ方だからねw」「満更でもない表情がまた可愛い」など沢山の反響がありました。

頼もしいサポーターも…！？

弟の大福くんが歩いてお散歩できるようになると、状況が変化。散歩拒否を繰り返す豆蔵くんを歩かせようと、一緒にリードを引っ張ってくれるようになったのだといいます。「兄ちゃん！起きて！」と言わんばかりにリードを引っ張る大福くん。頼もしいサポーターの登場に、豆蔵くんも改心するかと思いきや…。

なんと、豆蔵くんのあまりの動かなさに、大福くんの方がギブアップ！！呆れたような目で見つめながら、途方に暮れてしまったそうです。大福くんが大きくなったら、豆蔵くんを動かすこともできるかもしれませんね。

Instagramアカウント「mamezou520」には、豆蔵くんと大福くんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

