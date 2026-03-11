東急ホテルズ＆リゾーツは、「Global Hotel Alliance（GHA）」に加盟した。

GHAは、100か国に50ブランド、950軒以上のホテルのネットワークを有する。「GHA DISCOVERY」は3,400万人以上の会員を擁し、特典やリワード通過、体験プログラムを提供している。

これにより東急ホテルズ＆リゾーツでは、ブランドの独立性とアイデンティティを維持しながら、欧州や東南アジア、南アジアなどの幅広い地域からの顧客の取り込みを目指す。海外の個人旅行者を中心とする新たな顧客層を獲得し、直接予約の増加による手数料の削減も見込む。

2027年4月から、新たなロイヤルティプログラム「TOKYU HOTELS DISCOVERY（東急ホテルズ ディスカバリー）」を順次開始する。同4月にザ・キャピトルホテル 東急、東急ホテル、エクセルホテル東急、STREAM HOTELを対象に先行開始し、同9月に東急リゾートホテル、東急REIホテル、ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン、STORYLINEブランドのホテルを対象に加える。「東急ホテルズ コンフォートメンバーズ」については、同9月に「TOKYU HOTELS DISCOVERY」に統合する。